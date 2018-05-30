Bugün altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç lira?

Geçen hafta hem döviz hem de altın rekor seviyelere çıktı. Gram altın 200 lirayı bulurken çeyrek altın ise 330 lirayı gördü. Tarihi rekor kıran altın daha sonra düşüşe geçti. Altındaki düşüş bugün de devam ederken saat 09.40 itibarıyla gram altın 189 TL, çeyrek altın ise 309 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, alış 189.10 TL, satış 189. 30 Türk Lirasından işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın, alış 303.36 TL; Çeyrek altın satış, 309.63 lira üzerinden satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını, alış 1268.35 TL, satış 1280.13 TL'den satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik, alış 172.15 TL, satış 172.9 TL'den işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR

Tam altın, alış 1212.39 TL, satış 1236.94 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın, alış 604.86 TL, satış 619.45 TL'den işlem görüyor.















