Bugün gerçekleşecek tam Ay Tutulmasını (Mavi Ay) astrolog Anıl Can yorumladı

Gözde Hatunoğlu

Bu akşam Ay her zamankinden daha parlak olacak, hafif kırmızı gözükecek ve "mavi" olacak. Bugün Ay, Dünya'ya en çok yaklaştığı noktada olacak. Ay ile Dünya arasındaki mesafe bugün 360 bin 198 kilometreye kadar inecek.31’inde Ay tutulması Aslan burcunda gerçekleşiyor!Haritaya baktığımda, Aslan-Kova aksında yoğun bir hareket görüyorum, özellikle Venüs ve pek herkes tarafından kullanılmayan ama benim için önemli olan astreoidlerden Ceres de işin içine giriyor.Bu bana kapanmamış veya kapandığını sandığımız derin yaraları hatırlatıyor, bu tutulmayla beraber, ilişkilerimizde yara aldığımız huzursuz olduğumuz konular tekrardan ortaya çıkabilir. İlişkilerde de daha gerçekçi olmamız gereken bir süreç, aldanmalara açık, beklentilerimizi karşılamayabilir. Sevgiliniz veya evliliğiniz varsa ve kaybetmekten korkmuyorsanız artık yeter diyorsanız. Konuları gündeme getirin ve net tavrınızla çözmek istediğinizi dile getirin. Kaybetmeyi göze almak istemiyorsanız sorunları pek ön plana çıkarmayın. Bazı sözler verebilir ama sonunda boşa umutlanmışım diyebilirsiniz...Aşk ve ilişkiler için sakin olmak mantıklı, boş yere söz verdirtmeyin bu çok zorlama olacak veya tutamayacağı sözler olacak.Akışına bırakın.Tutulmalar birbirine bağlıdır, ilerleyen tutulmalarda da etkileşimler ona göre artacak.