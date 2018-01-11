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Bugün Kıvırcık Ali'nin 7. ölüm yıl dönümü (Kıvırcık Ali kimdir, gerçek ismi ne?)

Kıvır Ali ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Çok genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kıvırcık Ali, kendi şarkılarıyla anılıyor. Pek çok sosyal medya kullanıcısı türkücüye olan sevgilerini dile getiriyor. Kıvırcık Ali kimdir? Ne zaman öldü?

11 Ocak 2018, Perşembe 11:13
Bugün Kıvırcık Ali'nin 7. ölüm yıl dönümü (Kıvırcık Ali kimdir, gerçek ismi ne?)
Türk halk müziği sanatçısı Kıvırcık Ali, vefatının 7. yılında büyük bir özlemle anılıyor. Gül Tükendi Ben Tükendim, Isırgan Otu, Üçüncü Gurbet, Hepimize Yeter Dünya albümleriyle tanınan Kıvırcık Ali'nin bilinmeyenlerini derledik.

KIVIRCIK ALİ'NİN GERÇEK İSMİ NE?

Aşık Ali adlı bir halk ozanının oğlu olan Ali Özütemiz ya da bilinen adıyla Kıvırcık Ali, Tokat'ın Turhal ilçesinin Erenli köyünde 11 Ekim 1968'de doğdu.

İlkokulu bitirdikten sonra okumadı. 1983 yılında İstanbul'a geldi ve saz yapım atölyesinde çalışmaya başladı. Bu sırada katıldığı bir ses yarışmasında aşıklama dalında birinci oldu.

Bir yandan konfeksiyon atölyesinde çalışırken, solfej dersleri alarak ve düğünlerde saz çalarak müzikle ilgisini sürdürdü.



1992 yılında Aşık Nuri Yücel'in Hapishane Ranzaları 2 isimli albümüne bağlamasıyla katılarak ilk profesyonel stüdyo çalışmasına başlamış oldu.

1994-1998 yılları arasında yaptığı albümler piyasaya sürülmedi fakat bu sürede başta Aşık Nuri Yücel olmak üzere birçok sanatçının albümünde sanat yönetmenliği yaptı.

1995'te iki arkadaşı ile birlikte Grup Turnalar'ı kurdu ve Türkülerden Türkülere Yol Eyledik ve Türküler Kimliğimiz adlı iki albüm çıkarttı.

1999'da ilk solo albümü Gül Tükendi Ben Tükendim'i hazırladı ve aynı sene İber Müzik etiketiyle piyasaya sürüldü.

Türkiye'de ve Almanya'da çok sayıda konser verdi, televizyon programlarına katıldı. Bestelerini birçok sanatçı seslendirdi.

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Kıvırcık Ali olarak bilinen sanatçı 11 Ocak 2011 tarihinde Çatalca Tepecik mevkiinde saat 5.30'da kendi aracıyla geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. İstanbul, Hadımköy'deki Gülbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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