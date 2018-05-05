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Bugün nüfus müdürlükleri açık mı? Nufüs müdürlükleri hafta sonu çalışıyor mu?

24 Haziran seçimlerine 50 gün kala, yazlıkçılar ikametgah değişikliği yapmak için nüfus müdürlüklerine akın etmiş durumda... Kimileri memleketinde kimileri sahil bölglerinde oy kullanmak için adres değişikliği yapmak istiyorlar. Hal böyle olunca büyük bir yoğunluk yaşnıyor ve nüfus müdürlüklerinda zaman zaman problemler yaşanıyor. Aksamaları önlemek için hafta sonu nüfus müdürlükleri açık olacak.
 

Bugün nüfus müdürlükleri açık mı? Nufüs müdürlükleri hafta sonu çalışıyor mu?
Erken seçim kararı alınmasıyla birlikte cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri yaz ayına denk geldi. Yazlıkçılar ve tatilini memleketinde değerlendirmek isteyen vatandaşların oy kullanması riske girdi. Bunun önüne geçmek isteyen seçmenler ikametgah değişkliği yaparak oy kullanmak istiyorlar.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE AKIN ETTİLER

Adres değişikliği yapıp sıkıntı çekmek istemeyen seçmenler bu nedenle nüfus müdürlüklerine akın ediyorlar. Bu yoğunluk nedeniyle zaman zaman sistemde aksamalar yaşanıyor. Yoğunluğu azaltmak için ise nüfus müdürlükleri karar alıp hafta sonu da çalışma kararı aldı. Yoğunluk bitene kadar nüfus müdürlükleri hafta sonları çalışmaya devam edecek.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

İkametgah adresinizi değiştirmek için taşındığınız yeni yerin nüfus müdürlüğüne gidip adresi bildirimi yapılıyor. nüfus müdürlüklerine yapılan başvuruda beyan edilen adresin boş konut olması halinde, herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmuyor. Fakat daha önce beyan edilmiş bir adresin birlikte oturma gerekçesiyle bir başka kişi tarafından beyan edilmesi halinde, ilgilinin hali hazırda o adreste oturan kişi ile birlikte müracaat yapması gerekiyor.


 


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