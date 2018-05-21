AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi. AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapan İbrahim Tatlıses ve Tanju Çolak listeye giremedi.

İŞTE AK PARTİ LİSTESİNDEKİ SÜRPRİZ İSİMLER

Kenan Sofuğlu - Sakarya 3.sıra

Alpay Özalan- İzmir 2. bölge 2. sıra

18 yaşındaki Elif Nur Bayram -- Kocaeli 11. sıra

Güreşçi Selçuk Çebi- Trabzon 6. sıra

Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç- İstanbul 3. bölge 11. sıra

Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfü Tolga Ağar- Elazığ 3. sıra