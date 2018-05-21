Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç AK Parti listesinde
AK Parti 600 kişilik milletvekili listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. AK Parti'nin listesinde sürpriz isimler yer aldı. AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapan İbrahim Tatlıses ve Tanju Çolak listeye giremedi.
AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi. AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapan İbrahim Tatlıses ve Tanju Çolak listeye giremedi.
İŞTE AK PARTİ LİSTESİNDEKİ SÜRPRİZ İSİMLER
Kenan Sofuğlu - Sakarya 3.sıra
Alpay Özalan- İzmir 2. bölge 2. sıra
18 yaşındaki Elif Nur Bayram -- Kocaeli 11. sıra
Güreşçi Selçuk Çebi- Trabzon 6. sıra
Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç- İstanbul 3. bölge 11. sıra
Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfü Tolga Ağar- Elazığ 3. sıra