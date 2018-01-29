Bülent Ersoy'a özenen Sinan Akçıl, gece yarısı mağaza açtırdı



"KENDİME ZAMAN AYIRIP ALIŞVERİŞE GELDİM"



BÜLENT ERSOY'U HATIRLATTI

'ORTALIĞI KASIP KAVURACAĞIZ'

Sinan Akçıl: Ortalığı kasıp kavuracağız

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İzel'den olay yaratacak iddia

Elif Bayram

Yoğun iş temposu nedeniyle alışveriş yapmaya fırsat bulamayanönceki gün gece yarısı İstinyePark AVM'de mağaza açtırdı.Bu sırada fotoğrafını çeken muhabirlere "Uzun aradan sonra ilk kez boş günüm. Kendime zaman ayırıp alışveriş yapmaya geldim" dedi.Bülent Ersoy da gece yarısı yaptığı alışveriş operasyonlarıyla tanınıyor.Öte yandan15 yıl önce aşk yaşadığı İzel için ‘Teşekkürler Sevgilim’ adlı bir parça yazmıştı. Bir döneme adını yazdıranaltı yıl sonra stüdyoya girmesini sağlayan şarkıcı, “14 Şubat Sevgililer Günü için başkası şarkı yapmaya çalışmasın. Çünkü İzel’le benim çalışmam kasıp kavuracak ortalığı. Onun duygusu bu parçaya çok işledi” sözleriyle iddiasını ortaya koydu.Not: İzel ve Sinan Akçıl 1,5 yıl aşk yaşadılar ve 2007 yılında yollarını ayırdılar.