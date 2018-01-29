Bülent Ersoy'a özenen Sinan Akçıl, gece yarısı mağaza açtırdı

Yoğun iş temposu nedeniyle alışveriş yapmaya fırsat bulamayan Sinan Akçıl,
önceki gün gece yarısı İstinyePark AVM'de mağaza açtırdı.
"KENDİME ZAMAN AYIRIP ALIŞVERİŞE GELDİM"
Bu sırada fotoğrafını çeken muhabirlere "Uzun aradan sonra ilk kez boş günüm. Kendime zaman ayırıp alışveriş yapmaya geldim" dedi.
BÜLENT ERSOY'U HATIRLATTI
Bülent Ersoy da gece yarısı yaptığı alışveriş operasyonlarıyla tanınıyor.
Sinan Akçıl böyle görüntülendi;
'ORTALIĞI KASIP KAVURACAĞIZ'
Öte yandan Sinan Akçıl,
15 yıl önce aşk yaşadığı İzel için ‘Teşekkürler Sevgilim’ adlı bir parça yazmıştı. Bir döneme adını yazdıran İzel’in
altı yıl sonra stüdyoya girmesini sağlayan şarkıcı, “14 Şubat Sevgililer Günü için başkası şarkı yapmaya çalışmasın. Çünkü İzel’le benim çalışmam kasıp kavuracak ortalığı. Onun duygusu bu parçaya çok işledi” sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
Not: İzel ve Sinan Akçıl 1,5 yıl aşk yaşadılar ve 2007 yılında yollarını ayırdılar.
Sinan Akçıl: Ortalığı kasıp kavuracağız
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Elif Bayram