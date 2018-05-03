Bülent Ersoy'dan eski eşine: Cehenneme direk olsun



ESKİ EŞE NOTUNU VERMİŞTİ

Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Bülent Ersoy'a eski aşk sürprizi!

İdil Janet Demiray

, 2007'de jürilik yaptığı 'Popstar Alaturka' yarışmasında tanıştığıile evlenip 1 yıl sonra boşanmıştı.Bülent Ersoy eski eşi için, "Benden uzak, cehenneme direk olsun." şeklinde konuştu.sahnesinde, yarışmacıile jüri üyesi’un eski eşi, "Sen miydin sevgilimi çalan" adlı şarkıyı seslendirmişti.sahnede, aynı kadın tarafından aldatılan iki arkadaşı canlandıranve eski eşi’un mizansenini beğenmemişti.Ersoy, mizansene sinirlenerek eski eşive yarışmacı’na 50 puanı layık görmüştü.