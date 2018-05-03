Bülent Ersoy'dan eski eşine: Cehenneme direk olsun

Bülent Ersoy
, 2007'de jürilik yaptığı 'Popstar Alaturka' yarışmasında tanıştığı Armağan Uzun
ile evlenip 1 yıl sonra boşanmıştı.
Bülent Ersoy eski eşi için, "Benden uzak, cehenneme direk olsun
." şeklinde konuştu.
Popstar 2018
ESKİ EŞE NOTUNU VERMİŞTİ
sahnesinde, yarışmacı Salih Zülüfoğlu
ile jüri üyesi Bülent Ersoy
’un eski eşi Armağan Uzun
, "Sen miydin sevgilimi çalan" adlı şarkıyı seslendirmişti.
Ersoy
sahnede, aynı kadın tarafından aldatılan iki arkadaşı canlandıran Zülüfoğlu
ve eski eşi Armağan Uzun
’un mizansenini beğenmemişti.
Ersoy, mizansene sinirlenerek eski eşi Armağan Uzun
ve yarışmacı Zülüfoğlu
’na 50 puanı layık görmüştü.
Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi
Bülent Ersoy'a eski aşk sürprizi!
İdil Janet Demiray