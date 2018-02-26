Bülent Ersoy'dan Lerzan Mutlu'ya: Sesimle döver bilgimle gömerim

NEDEN DAVALIK OLDULAR?

Bülent Ersoy’un çantası davanın seyrini değiştirdi, Lerzan Mutlu isyan etti

Bülent Ersoy, Lerzan Mutlu'yu tehditten hakim karşısına çıktı

İdil Janet Demiray

, 2016’da davalık olduğu şarkıcıile ilgili sorulara şöyle cevap verdi: “O gol yediği için rahatsızlığını belli ediyor. Şu mekanın içine bakın. Tıklım tıklım dolu. O kadın burada bırak sahneye çıkmayı, kapısından giremez. Bugüne kadar ne okumuş, hangi şarkıyı meşhur etmiş, nerede sahne almış? İstediği kadar kıvırsın fark etmez. Muhatabım olamaz. Ben sesimle döver, bilgimle gömerim.”, Mayıs 2016’da vefat etti. Sanatçı o dönem Beyaz TV’de Lerzan Mutlu ile magazin programı sunuyor, arada birbirlerine ters düşüyorlardı.Bülent Ersoy, Lerzan Mutlu için “O kıza çok sinirliyim. Haddini aşıyor. Oya hep içine attı, cevap veremedi ona. Dua etsin kafam dolu. Adamın canlı yayınını basarım” dedi.Lerzan Mutlu bu açıklama üzerine Bülent Ersoy’a dava açtı.