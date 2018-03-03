Bülent Ersoy eğlence zamanı değil diyerek konserini iptal ettirdi



"EĞLENCE ZAMANI OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



"TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞOLSUN"

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Afrin'de gerçekleşen saldırıda 8 asker şehit oldu, 13 asker de yaralandı. Acı haberin ardından"Bu kadar kayıp varken, eğlence olmaz" diyerek İstanbul ve İzmir'de vereceği konserleri erteledi.açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor, elim dönemde dün sekiz evladımızın şehit düştüğünü büyük bir üzüntü ve gözyaşlarıyla öğrendim. Bu kadar acı kayıplarımız varken, zamanın kazanç ve eğlence zamanı olmadığını düşünüyorum. Bu sebeple, bu akşam İstanbul Ataköy Nossa Costa ve yarın akşam İzmir Kaya Termal Otel'de gerçekleşecek konserlerimi, tüm rezervasyonlarımın günler öncesinden her iki şehirde de dolu olmasına rağmen, tek taraflı olarak ileri bir tarihe erteleme kararı aldım.Üzüntümün, acımın çok büyük olduğunu bildirir, konuyu siz değerli basın mensupları aracılığıyla tüm kamuoyuna duyururum. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diler, bu vesile ile acılı ailelerine sabır ve yüce Türk Milleti'ne başsağlığı dileklerimi de iletirim efendim."