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Bülent Ersoy eğlence zamanı değil diyerek konserini iptal ettirdi

Afrin'den gelen acı haber sonrası pek çok sanatçı üzerine düşeni yaptı. Bülent Ersoy da "Eğlence zamanı olmadığını düşünüyorum" deyip konserlerini iptal etti

03 Mart 2018, Cumartesi 14:18
Bülent Ersoy eğlence zamanı değil diyerek konserini iptal ettirdi
Afrin'de gerçekleşen saldırıda 8 asker şehit oldu, 13 asker de yaralandı. Acı haberin ardından Bülent Ersoy, "Bu kadar kayıp varken, eğlence olmaz" diyerek İstanbul ve İzmir'de vereceği konserleri erteledi.


"EĞLENCE ZAMANI OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"


Bülent Ersoy, açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor, elim dönemde dün sekiz evladımızın şehit düştüğünü büyük bir üzüntü ve gözyaşlarıyla öğrendim. Bu kadar acı kayıplarımız varken, zamanın kazanç ve eğlence zamanı olmadığını düşünüyorum. Bu sebeple, bu akşam İstanbul Ataköy Nossa Costa ve yarın akşam İzmir Kaya Termal Otel'de gerçekleşecek konserlerimi, tüm rezervasyonlarımın günler öncesinden her iki şehirde de dolu olmasına rağmen, tek taraflı olarak ileri bir tarihe erteleme kararı aldım.


"TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞOLSUN"


Üzüntümün, acımın çok büyük olduğunu bildirir, konuyu siz değerli basın mensupları aracılığıyla tüm kamuoyuna duyururum. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diler, bu vesile ile acılı ailelerine sabır ve yüce Türk Milleti'ne başsağlığı dileklerimi de iletirim efendim."


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