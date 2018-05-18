Bülent Ersoy Instagram hesabı açtı

Demet Akalın, Ramazan ayının ikinci gününde Bülent Ersoy, Kerimcan Durmaz ve Fatih Ürek'i evinde ağırladı. Ünlü isimler iftar saatine kadar Instagram hesaplarından eğlenceli paylaşımlar yaptı. Instagram hesabı kullanmayan Bülent Ersoy ise Demet Akalın'ın evinde bu kuralı bozdu.





Bu zamana kadar sosyal medya hesapları ve akıllı telefon kullanmayan Bülent Ersoy, Instagram hesabı açtırdı. Bülent Ersoy'a Instagram uygulamasını kullanmayı ise sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz öğretti.

'BÜLENT ERSOY TAKİPLERİNİZİ BEKLİYOR'

Demet Akalın ise Bülent Ersoy'un Instagram hesabı açtığını paylaştığı videoyla duyurdu. Bülent Ersoy'un konuştuğu bir videoyu takipçileriyle paylaşan Demet Akalın, "Bülent Ersoy takiplerinizi bekliyor, hayırlı akşamlar" dedi.

DEMET AKALIN'IN PAYLAŞIMI:



