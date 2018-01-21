Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Bülent Ersoy sahneden inip hastaneye gitti

Bülent Ersoy önceki gece Jolly Joker'de sahneye çıktı. Hasta olduğunu söyleyen sanatçı, konser sonrası hastaneye gidip serum taktırdı. Bülent Ersoy, İzmir-İstanbul uçağında olay çıkardığı iddiasına da yanıt verdi

21 Ocak 2018, Pazar 09:45
Bülent Ersoy sahneden inip hastaneye gitti
Türk sanat müziğinin usta sesi Bülent Ersoy, önceki gece Vadistanbul'daki Jolly Joker'de konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan sanatçının sesinin kısık olduğu ve ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Hasta olduğunu söyleyen Bülent Ersoy, ''Çok kötüyüm. Sanki sigara içen bir insanmışım gibi ciğerlerimde sorun olmuş. Buradan hastaneye gideceğim, serum takılacak. Söz verdiğim mekana çıkmam gerekiyor, profesyonel olmak budur'' dedi.

''ÇAĞLA ŞIKEL VE ÖZGE ULUSOY ŞAHİT''

Bülent Ersoy, geçen gün seyahat ettiği İzmir-İstanbul uçağında olay çıkardığı iddiasına da yanıt verdi.

Business'ta uçan sanatçı, yanında oturan yolcuyu istemediği için kavga çıkardığı ve uçağın yarım saat rötar yapmasına neden olduğu haberlerini yalanladı:

''O haberlere çok sinirlendim. Çağla Şıkel ve Özge Ulusoy da oradaydı. Allah'ıma şükürler olsun ki onlar yaşananları gördü. İyi ki o kızlar vardı, yoksa kimse inanmazdı bana, 'Yapmıştır bu' derdiniz. Bu, hayal bile edilemeyecek şekilde yalan bir haberdir. Herkes binebilir o uçağa. Yanımda kimse oturmasın istesem özel uçak alır giderim ya da iki koltuk satın alırım, bir ayağımı ona bir ayağımı buna uzatırım.'' 

Basının sorularını yanıtladıktan sonra sahneye çıkan Bülent Ersoy, saat 03.30'da mekandan ayrılarak Fulya Acıbadem Hastanesi'ne gitti. Sanatçıya burada serum tedavisi uygulandı.

Bülent Ersoy servetini devlete bağışlayacakBülent Ersoy servetini devlete bağışlayacak


Bülent Ersoy'un pembe sabahlık ve terlikleri dikkat çekti. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Mehmet Aslantuğ: Param olsa Atatürk'ün hayatını çekerdim

Mehmet Aslantuğ: Param olsa Atatürk'ün hayatını çekerdim

Ufak Tefek Cinayetler 13.bölüm 2.fragman yayınlandı

Ufak Tefek Cinayetler 13.bölüm 2.fragman yayınlandı
11 yaşındayım, ah o günlerim!

11 yaşındayım, ah o günlerim!
Songül Öden, 74 yaşındaki İngiliz oyuncu Kevork Malikyan ile aşk mı yaşıyor? (Songül Öden'den açıklama)

Songül Öden, 74 yaşındaki İngiliz oyuncu Kevork Malikyan ile aşk mı yaşıyor? (Songül Öden'den açıklama)
Kerimcan'dan Demet'e pırlanta yüzük

Kerimcan'dan Demet'e pırlanta yüzük
Cem Yılmaz bu kez klip çekti

Cem Yılmaz bu kez klip çekti
Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları

Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları
Instagram'ın doğulu zengin çocuklarının pozları olay yaratacak

Instagram'ın doğulu zengin çocuklarının pozları olay yaratacak
Dünyanın en zengin adamı Bill Gates'in kızı Jennifer Gates

Dünyanın en zengin adamı Bill Gates'in kızı Jennifer Gates
Belgin Doruk'un peri masalından akıl hastanesine uzanan hayatı

Belgin Doruk'un peri masalından akıl hastanesine uzanan hayatı
Furkan Kızılay: Günde 20 saat çalışmaktan şımarmaya fırsatım olmadı

Furkan Kızılay: Günde 20 saat çalışmaktan şımarmaya fırsatım olmadı