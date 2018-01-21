Bülent Ersoy sahneden inip hastaneye gitti

''ÇAĞLA ŞIKEL VE ÖZGE ULUSOY ŞAHİT''

Bülent Ersoy servetini devlete bağışlayacak

Bülent Ersoy'un pembe sabahlık ve terlikleri dikkat çekti.

Çiğdem Saltık

Türk sanat müziğinin usta sesi, önceki gece'dakide konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan sanatçının sesinin kısık olduğu ve ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.Hasta olduğunu söyleyen, ''Çok kötüyüm. Sanki sigara içen bir insanmışım gibi ciğerlerimde sorun olmuş. Buradan hastaneye gideceğim, serum takılacak. Söz verdiğim mekana çıkmam gerekiyor, profesyonel olmak budur'' dedi., geçen gün seyahat ettiği İzmir-İstanbul uçağında olay çıkardığı iddiasına da yanıt verdi.Business'ta uçan sanatçı, yanında oturan yolcuyu istemediği için kavga çıkardığı ve uçağın yarım saat rötar yapmasına neden olduğu haberlerini yalanladı:''O haberlere çok sinirlendim. Çağla Şıkel ve Özge Ulusoy da oradaydı. Allah'ıma şükürler olsun ki onlar yaşananları gördü. İyi ki o kızlar vardı, yoksa kimse inanmazdı bana, 'Yapmıştır bu' derdiniz. Bu, hayal bile edilemeyecek şekilde yalan bir haberdir. Herkes binebilir o uçağa. Yanımda kimse oturmasın istesem özel uçak alır giderim ya da iki koltuk satın alırım, bir ayağımı ona bir ayağımı buna uzatırım.''Basının sorularını yanıtladıktan sonra sahneye çıkan Bülent Ersoy, saat 03.30'da mekandan ayrılarak Fulya Acıbadem Hastanesi'ne gitti. Sanatçıya burada serum tedavisi uygulandı.