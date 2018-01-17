Bülent Ersoy’un çantası davanın seyrini değiştirdi, Lerzan Mutlu isyan etti



DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN ÇANTA



LERZAN MUTLU SOSYAL MEDYA HESABINDAN YANIT VERDİ

Gülşah Saraçoğlu'ndan Bülent Ersoy'u çıldırtan ima

Elif Bayram

2016 yılının mayıs ayınnda hayatını kaybedenhastanede tedavi gördüğü dönemde ziyaret edenhastane çıkışında yaptığı basın açıklamasında o dönem bir magazin programında sunuculuk yapan şarkıcıiçin, “Sen kime sesini yükseltiyorsun. Dua etsin kafam dolu. Adamın canlı yayınını basarım” demişti.Bu açıklamanın ardından, Bülent Ersoy hakkında suç duyurusunda bulundu ve Bülent Ersoy hakkında “tehdit” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Devam eden davada geçen gün gerçekleştirilen yeni celseye davalı taraflar katılmazken Lerzan Mutlu’nun yakın zaman önceçantasıyla çektirmiş olduğu bir fotoğraf delil olarak sunuldu ve tarafların iddia edildiği gibi kanlı bıçaklı olmadığı söylendi.Yaşanan gelişme karşısında şaşırdığı belli olan"Bir çantayı kullanmak bir dava dosyasında… Üstelik başka bir dostumuza Allaha ısmarladık demek için gittiğim bir masada… Pes! Demek ki yaşça büyükler ne kötülük yapmış olurlarsa olsun selam vermemek lazımmış pes!" diyerek konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından veryansın etti ve şunları yazdı:"Benden sonra ortak bir arkadaşımız aracılığıyla gelip daha sonra ortak arkadaşımızın beni aramasıyla birlikte selam verdiğim ve selam vermek için eğilirken ağırlıyla dikkatimi çeken bir çantanın bir dava dosyasına konu olmasını bir hukukçu kızı olarak hayretle izlemekteyim…olan davam sonuna kadar devam etmektedir ve hiçbir dava dosyasında bir çantanın bir tehdit davasının önüne geçmediğini hatırlatır ve çıkan haberleri hayretle izlediğimi bütün basın mensubu arkadaşlarıma saygıyla bildiririm."