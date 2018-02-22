Bülent Ersoy’un soyadını kim değiştirdi?

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'ERKOÇ SOYADI YAKIŞMIYOR'

YENİ SESLER KÖŞESİNDE BÜLENT ERKOÇ!

Ünlülerin gerçek isimlerini biliyor musunuz?

Mine Bozkurt

9 Haziran 1952'de İstanbul'da dünyaya gelen, 1974'te Maksim Gazisnosu'nda sahne almaya başladı. Ancak o zamanlar Bülent Erkoç ismi ile assolist olarak sahneye çıkan usta sanatçının soy ismi bir kişi tarafından uygun bulunmadı ve değiştirildi. O kişi ise usta oyuncu Müjdat Gezen'di.Maksim Gazinosu'nun sahibi Fahrettin Aslan, Bülent Ersoy'u assolist olarak çıkarmaya karar verdi. Ancak gerçek soy ismi Erkoç olan sanatçının soyadı Müjdat Gezen tarafından Ersoy olarak değiştirilmişti. İddiaya göre Bülent Ersoy, soy isminin değişme hikayesini şöyle anlatıyor:"Ben o iki kişiyle gazinoya gittim. İçeridede vardı. Assolist Gönül Hanım arandı. Alt kadroda Bülent Erkoç çıkacak denildi. Gönül Hanım, şiddetle karşı çıkınca telefonda Fahrettin Aslan 'bir daha benim gazinoma adımını atma, senin yerine Bülent'i assolist yapacağım' dedi. Telefonu hızla kapattı. Müjdat Gezen, 'soyadı yakışmıyor,olsun ' dedi. Ertesi akşam sahneye çıktım."Henüz fazla tanınmadan bir gazetenin Yeni Sesler köşesinde yer alan usta sanatçı hakkında şu açıklama yapılmış:"1952'de İstanbul'da dünyaya gelen Bülent Erkoç,beş yıldan beri Kadıköy Musiki Cemiyeti'nde udi Rıdvan Aytan'dan tatbii ve nazari olarak Türk müziği dersleri almaktadır. Kadıköy Ticaret Lisesi mezunu olan genç sanatçı plak doldurmak üzere 2 senelik anlaşma imzalamıştır. Bülent Erkoç, Selahattin İnal'ın ve Avni Anıl'ın eserlerini çok beğenmekte, büyük bir zevkle okumaktardır."