Bülent Ersoy, yoğun bakımda tedavi görüyor



"HAPSE GİRSEM SEVGİM AZALMAZ"



BÜLENT ERSOY'A NE OLMUŞTU?

Bülent Ersoy'a zatürre teşhisi konuldu (5 gündür hastanede)

Bülent Ersoy sahneden inip hastaneye gitti

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Elif Bayram

"Bülent Hanım çok ağır bir hastalık geçirdi ve tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Doktorları 1 ay sahne yasağı koydu ama bu sesinde olan bir sorundan dolayı değil. Zatürre teşhisi ve ağır bir soğuk algınlığı nedeni ile sesi kısılmış." dedi.Muhabirinaranızda bir mahkeme vardı ne oldu acaba?" demesi üzerine ise Onur Akay, "Paylaştığım bir fotoğraf nedeni ile bana 50 bin TL'lik tazminat davası açmıştı ancak, ben onun yüzünden hapse bile girsem ona olan sevgim azalmaz." ifadelerini kullandı.Türk sanat müziğinin usta sesi Bülent Ersoy 19 Ocak'ta'dakide konser vermişti. Sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Bülent Ersoy ayakta durmakta zorlanıyordu. Bülent Ersoy o gün şu açıklamayaı yapmıştı: ''Çok kötüyüm. Sanki sigara içen bir insanmışım gibi ciğerlerimde sorun olmuş. Buradan hastaneye gideceğim, serum takılacak. Söz verdiğim mekana çıkmam gerekiyor, profesyonel olmak budur.''19 Ocak gecesi konser sonrası hastaneye giden'un, ses kısıklığı ile başlayan şikâyetinin zatürre başlangıcı olduğu belirlendi.