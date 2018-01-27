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Bülent Ersoy, yoğun bakımda tedavi görüyor

Yoğun bakımda tedavi gören Bülent Ersoy'u ziyaret eden ses sanatçısı Onur Akay, sağlık durumunun iyiye gittiğini kısa sürede taburcu olacağını da söyledi

Bülent Ersoy, yoğun bakımda tedavi görüyor
Onur Akay, "Bülent Hanım çok ağır bir hastalık geçirdi ve tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Doktorları 1 ay sahne yasağı koydu ama bu sesinde olan bir sorundan dolayı değil. Zatürre teşhisi ve ağır bir soğuk algınlığı nedeni ile sesi kısılmış." dedi.


"HAPSE GİRSEM SEVGİM AZALMAZ"


Muhabirin Onur Akay'a, "Bülent Ersoy'la aranızda bir mahkeme vardı ne oldu acaba?" demesi üzerine ise Onur Akay, "Paylaştığım bir fotoğraf nedeni ile bana 50 bin TL'lik tazminat davası açmıştı ancak, ben onun yüzünden hapse bile girsem ona olan sevgim azalmaz." ifadelerini kullandı.


BÜLENT ERSOY'A NE OLMUŞTU?


Türk sanat müziğinin usta sesi Bülent Ersoy 19 Ocak'ta Vadistanbul'daki Jolly Joker'de konser vermişti. Sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Bülent Ersoy ayakta durmakta zorlanıyordu. Bülent Ersoy o gün şu açıklamayaı yapmıştı: ''Çok kötüyüm. Sanki sigara içen bir insanmışım gibi ciğerlerimde sorun olmuş. Buradan hastaneye gideceğim, serum takılacak. Söz verdiğim mekana çıkmam gerekiyor, profesyonel olmak budur.''

19 Ocak gecesi konser sonrası hastaneye giden Bülent Ersoy'un, ses kısıklığı ile başlayan şikâyetinin zatürre başlangıcı olduğu belirlendi.

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