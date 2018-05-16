Bülent Ersoy'dan Eylül Metin'e suç duyurusu

Bülent Ersoy, ağır grip şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından “Diva aslında Hepatit B” şeklinde açıklama yapan şarkıcı Eylül Metin hakkında suç duyurusunda bulundu

16 Mayıs 2018, Çarşamba 04:30
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Hürriyet'ten Arzu Özen'in haberine göre, Bülent Ersoy’un avukatı Serkan Toper tarafından Anadolu Cumhuriyet Savcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na şikayet dilekçesi verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ersoy'un avukatı tarafından verilen dilekçede;

“Bülent Ersoy’un, şüphelinin iddialarının aksine Hepatit B hastası olmadığı açıktır. Basın yoluyla kişinin özel hayatının ihlali suçu oluşmuştur. Eylül Metin’in, eylemine uyan sevk maddeleri uyarınca cezalandırılması amacıyla hakkında kamu davası açılmasını talep ederiz.” denildi.

Sanatçının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

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