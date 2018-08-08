CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: Parti reformu başlamıştır

İşte Tezcan'ın açıklamalarından satır başları...

Millete 'dolar bozdur' diyor. Man adasındaki dolarları bozdurdun mu? Bu anlayışın Türkiye ekonomisini düze çıkarması söz konusu değildir.

Türkiye açların ve yoksulların çoğunlukta olduğu bir ülke haline geldi. Son yoksulluk rakamları açıklandı 7912 lira yoksulluk sınırı. Demek ki Türkiye nüfusunun çoğunluğu yoksul. Açlık sınırı 2130 lira. Bu tablo içerisinde 100 günlük paket açıkladılar. Hiç bir ciddi önlem içermeyen bir paket. 100 günü heba edeceğiz diyor. Üretime dönük yapısal önlem yok, geçim sıkıntısını ortadan kaldırmaya yönelik önlem yok, seçim öncesi verdikleri vaatlerin hiç birisi yok. 3600 ek gösterge vereceğiz diyorlardı 100 günlük pakette yok. Söz verirken veriyordunuz. Ne oldu bunlara? 24 Haziran'dan sonra 40 gün geçti Türkiye tepetaklak oldu, dolar aldı başını gidiyor.

"TÜRKİYE İFLAS ETMİŞ BİR İKTİDARLA KARŞI KARŞIYA"

Eğitimle ilgili de ciddi bir adım göremiyorsunuz. LGS sınavları yapıldı bu iktidarın utancıdır. Bu çocuklarımızın değil sistemin başarısızlığı. Çocuklarımızın geleceğini çaldılar. İflas etmiş bir iktidarla Türkiye karşı karşıya.

Seçimlerden sonra bu çerçevede gerek il ilçe örgütlerimizde gerekse partinin yetkili kurullarda gelecek planlaması yapılmasında başlattığımız çalışmalar devam ediyor.

"PARTİ REFORMU BAŞLADI"

Olağanüstü Kurultay talebine dönük bir süreç vardı sonuçladı. MYK toplantımızı yapmaya devam ediyoruz. MYK Parti Meclisi içerisinde Sayın genel Başkanın belirlediği kişilerden oluşuyor. Önümüzdeki süreçte CHP'nin yeni döneminin yeni siyasetini şekillendirmek, yönünü çizmek partiyi yerel seçimlere hazırlamak için yeni çalışma ekibi Sayın Genel Başkanımız oluşturacaktır. Parti reformu başlamıştır. Bütün desteği vereceğimizi ifade ettik. Kılıçdaroğlu yeni çalışma ekibi oluşturacak. Değişim süreci 1 ay içinde tamamlanacak

MYK üyesi arkadaşlarımız Genel Başkanın her türlü tasarrufunu destekleyeceklerini ifade ettiler.

(Genel Merkez önündeki eylemler)Genel Merkez'in önündeki eylemler MYK'da görüşülecek konu değil.

(İmza toplama sürecinde delegelere baskı oldu mu?) Gerçekle hiç bir ilgisi yok. Saç teli kadar gerçekle ilgisi yok.

İmza sayısıyla ilgili kamuoyu bilgilendirildi. 630 imza teslim edilmedi. İmza sayısı 618 idi. 4 tanesi ilgilisi gitmeden tasdiki yapılmıştı düşüldü. 4 kişi de gitmiş iki yerde imza varmış. 4 tanesi ayrıldı 610 imza kaldı. 5 tanesi üyelikten istifa etmiş. Dolayısıyla delegeliği kalmayan 5 kişi. Onları da düşüyorsunuz. 605 idi gelen imza. 5 tane imza gündem bütünlüğü yok. Farklı gündem. O 5'i de öyle elendi. 600 kaldı. 600'de 31 delege de imza çekmiş imzasını. Kalan 569 imzadır. 569 imzayla kurultayı toplamak mümkün değildir. Sayın Genel Başkan da toplamayacağını ifade etmiştir. Artık kurultay tartışmalarını gündemde tutmanın çalışmalara zarar vermek dışında bir faydası yoktur. İmza toplayanlar da yabancılaştırılacak değil. Onlar da bu partinin delegeleridir. Tüzük kurultayı toplamak isteyenlerin şartları vardır, oluşursa toplanır. Ama bu şuna benzer, Takım elbise istedim alamadım şimdi gömlek istiyorum.

Yargı yoluna gitmek isteyen gidebilir. Yargı da kararını verir.

(Mahir Ünal'ın CHP açıklamaları) Mahir Ünal işi gücü bırakmış CHP kurultayını konuşuyor. Biz kendi dilimizi oluşturmak zorundayız. AK Parti ile mücadele sürecindeki dili buraya taşımanın siyasi faydası yoktur.



