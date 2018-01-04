Bülent Tezcan: Kumpascıların iktidarı devam etmeyecek

'BU HESAP TUTMAYACAKTIR'

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı (Murat Hazinedar kimdir?)

OLAYIN GEÇMİŞİ

Mehmet Nuri Turan

Beşiktaş Belediye Başkanımız Murat Hazinedar haksız bir şekilde görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın bu kararında hukuk, adalet yoktur. Haksız bir karardır. Hükümet kumpas içindedir.Belediye başkanlarımızın verilemeyecek hiçbir hesabı yoktur.Belediye başkanlarını size yem etmeyeceğiz. Bu uygulama mutlaka boşa çıkacaktır. Bunlar FETÖ usulü uygulamalardır.Bu hesap tutmayacaktır. Kumpascıların iktidarı devam etmeyecek. Bu kumpasçı hükümet önümüzdeki yerel ve genel seçimlerde hak ettiği şamarı yiyecektir.Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş'ı ziyaret edecek ve bu haksızlığı bütün Türkiye'ye ve dünyaya duyuracak. Belediye başkanlarımızı sizin kirli hesaplarınıza yem etmeyeceğiz.İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ardından şimdi de CHP'li Beşiktaş Belediyesi Başkanı Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı. Hazinedar ile birliktevegörevden uzaklaştırıldı.