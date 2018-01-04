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Bülent Tezcan: Kumpascıların iktidarı devam etmeyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Tezcan yaptığı açıklamada, ' Bu haksız bir karardır. Hükümet kumpas içindedir' dedi 

04 Ocak 2018, Perşembe 19:28
Bülent Tezcan: Kumpascıların iktidarı devam etmeyecek
Beşiktaş Belediye Başkanımız Murat Hazinedar haksız bir şekilde görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın bu kararında hukuk, adalet yoktur. Haksız bir karardır. Hükümet kumpas içindedir. 

Belediye başkanlarımızın verilemeyecek hiçbir hesabı yoktur. 
 

'BU HESAP TUTMAYACAKTIR'


Belediye başkanlarını size yem etmeyeceğiz. Bu uygulama mutlaka boşa çıkacaktır. Bunlar FETÖ usulü uygulamalardır. 

Bu hesap tutmayacaktır. Kumpascıların iktidarı devam etmeyecek. Bu kumpasçı hükümet önümüzdeki yerel ve genel seçimlerde hak ettiği şamarı yiyecektir. 

Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş'ı ziyaret edecek ve bu haksızlığı bütün Türkiye'ye ve dünyaya duyuracak. Belediye başkanlarımızı sizin kirli hesaplarınıza yem etmeyeceğiz. 

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı (Murat Hazinedar kimdir?)Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı (Murat Hazinedar kimdir?)
 

OLAYIN GEÇMİŞİ


İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ardından şimdi de CHP'li Beşiktaş Belediyesi Başkanı Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı. Hazinedar ile birlikte Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil de görevden uzaklaştırıldı.

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