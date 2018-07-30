BJK TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Ülgen, görevinden ayrıldığını açıkladı.

İşte Ülgen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Dört sezon boyunca doğrusuyla yanlışıyla görev yaptığım BJK TV Genel Müdürlüğü’nden yönetimimizle konuşup karşılıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayım. Başta Sayın Başkanımız olmak üzere tüm yönetim kurulumuza, BJK profesyonellerine ve tüm TV personeline teveccühleri için teşekkürü borç bilirim. Ve tabii ki bu ekranı övgü ve eleştirileriyle ayakta tutan, bana arkadaşlarıma güç veren BÜYÜK BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA saygılarımı sunarım. Haklarınızı helal edin.. Yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın...