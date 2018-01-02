Bülent Uygun, Al-Gharafa ile sözleşme imzaladı

Erdinç Şahin

En son'deçalıştıran tecrübeli teknik adamgeri döndü.Daha önce 2013-2016 yılları arasında daçalıştıranile resmi sözleşmeye imza attı. 13 yıllık teknik adamlık kariyerinde 8. farklı takımı çalıştıracak olan 46 yaşındaki antrenör, takımla çalışmalara başladıktan sonra eksikleri tespit ederek transfere yöneleceklerini söyledi.ile ilk 5 haftada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alınca görevinden ayrılmıştı.