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Bülent Uygun, Al Gharafaa ile anlaştı

Sezon başında Süper Lig ekibi Osmanlıspor'un başında olan ve alınan başarısız sonuçlar nedeniyle yollar ayrılan Katar ekibi Al Gharafaa ile anlaştı.

Bülent Uygun, Al Gharafaa ile anlaştı
Bülent Uygun’un yeni takımı belli oldu. Süper Lig’de son olarak Osmanlıspor’u çalıştıran Bülent Uygun, Katar Ligi ekiplerinden Al-Gharafa SC ile anlaşmaya vardı.

46 yaşındaki teknik adam daha önce Sivasspor, Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor ve Umm Salal’ı çalıştırmıştı.

Habertürk
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