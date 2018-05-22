Katar'ın El-Gharafa takımından görev yapan tecrübeli teknik adam Bülent Uygun, sosyal medya hesabından takımdan ayrıldığını duyurdu.

İşte sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar:

"1 ocak 2018 taririhinde Al Gharafa futbol takımında başladığım teknik direktörlük görevini bugün itibarı ile tamamlamış bulunmaktayım.

Ben ve ekibim bu kısa ama zorlu süreci, ligde , Katar kupasında , Emir kupasında ve özellikle Asya şampiyonlar liginde aldığımız mükemmel sonuçlarla çok başarılı bir şekilde Ligi 4. Bitirerek tamamladık.

Ortadoğu’nun incisi olan bu güzel ülke bizlere çok güzel tecrübeler kattı. İnsanlarını tanımak onların mütevaziliği duruşunu saygınlığı ve Türk insanlarına karşı olan sevgisini birebir yaşamak mükemmeldi.

Ligin ilk devresinde sadece 2 galibiyeti olan ve kümede kalma mücadelesi veren Al Gharafa takımı ligin 2. Devresinde 11 maçta 8 galibiyet ile 24 puan toplayarak ligi 4. Sırada bitirerek ve önümüzdeki sezon Asya şampiyonlar ligine katılma hakkı kazanan takımımın futbolcularında aynı derecede övgüyü haketmişlerdir tüm oyuncularıma teşekkürlerimi bildiririm.

Ocak ayında göreve geldikten hemen sonra şampiyonlar ligi Playoff maçında Özbekistan'ın pakhtakor takımını eleyerek guruplara kalarak ve 8 puan toplamıştık .

Katar kupası ve Emir kupasında yarı final oynama başarısı göstererek görevimizi layıkiyle yerine getirdik.