Bülent Uygun: Arda, Volkan Şen ve Ozan'ı istiyoruz

Erdinç Şahin

'nın teknik direktörüönemli açıklamalarda bulundu."Yöneticilerimiz, Arda Turan, Volkan Şen ve Ozan Tufan ile ilgili de görüşmeler yapıyor. Arda’nın gelme ihtimali zor çünkü çok sayıda teklif alıyor. Arda’nın Çin’den ve Fransa’dan teklifler aldığını biliyorum. Adı Türk takımları ile de geçiyor ama ben Arda’nın Türkiye’ye döneceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki bu futbol, Medipol Başakşehir de çok güçlü bir takım."’dan’nu,’i ve’ın genç oyuncusu’ı da transfer etmek istediklerini sözlerine ekledi.AA