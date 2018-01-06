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Bülent Uygun: Arda, Volkan Şen ve Ozan'ı istiyoruz

Katar ekibi El-Gharafa'nın teknik direktörü Bülent Uygun, kadrolarına Türk oyuncular Arda Turan, Volkan Şen ve Ozan Tufan'ı katmak istediklerini açıkladı.

Bülent Uygun: Arda, Volkan Şen ve Ozan'ı istiyoruz
Katar ekibi El-Gharafa'nın teknik direktörü Bülent Uygun, önemli açıklamalarda bulundu.

Kadrolarına Türk oyuncuları da katmak istediklerini belirten Uygun şunları söyledi:

"Yöneticilerimiz, Arda Turan, Volkan Şen ve Ozan Tufan ile ilgili de görüşmeler yapıyor. Arda’nın gelme ihtimali zor çünkü çok sayıda teklif alıyor. Arda’nın Çin’den ve Fransa’dan teklifler aldığını biliyorum. Adı Türk takımları ile de geçiyor ama ben Arda’nın Türkiye’ye döneceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki bu futbol, Medipol Başakşehir de çok güçlü bir takım."

Uygun, Sakaryaspor’dan Burak Bekaroğlu’nu, Bucaspor’dan Kerem Atakan Kesgin’i ve Galatasaray’ın genç oyuncusu Atalay Babacan’ı da transfer etmek istediklerini sözlerine ekledi.

AA


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