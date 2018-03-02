Bülent Uygun'dan flaş açıklamalar



'BEN BURAYA TÜRK OYUNCULARI VE TEKNİK ADAMLARIN GELMESİNİ İSTİYORUM'



'BÜYÜK TAKIMLARIN HOCASI OLMAK KOLAY DEĞİL'

Haber Merkezi

Katar halkı ve devleti Türkiye'ye sevgiyle bakıyor. Burada yaşadığım için çok mutluyum.'ın Fenerbahçe için yaptığı hizmetler tartışılamaz, süreç tamamlanınca başkanlığı bırakacaktırTürkiye'den futbolcu ve antrenör arkadaşlarımın da burada olmasını, Katar futboluna katkı yapmalarını istiyorum. İnşallah elimizden geldiği kadar bu konuda başarılı oluruz.Beşiktaş Cuma günü ligde, Salı Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Planlamayı yapan arkadaşlar kimse, maalesef yanlış planlama yaparak Beşiktaş takımının şu ana kadar ligdeki birçok başarısızlığına sebep oldu.Gelecek sezon iki tanesi yabancı olmak üzere 4-5 tane Katarlı oyuncu transfer edeceğiz. Önümüzdeki sezon göstereceğimiz performans.hattagibi isimlerin adı geçti. Emre Akbaba gibi Deniz Türüç gibi futbolcularda büyük yetenek. Onlar büyük takımlara gitmek isteyecek olması belki transferi zor olacaktır. ben buYada Türk oyuncuları ve teknik adamların gelmesini istiyorum. Bir çok hocanın isimini zikrediyorumSüper Lig'de çok iyi bir sezon geçiyor. Öncelikle Başakşehir'i burada söylemek lazım. Abdullah Avcı ile 6-7 yıldır devam eden bir sistem, istediği oyuncuyu alan bir durumları var. Çok başarılı bir dönemdeler Arda Turan'ı bile alabiliyorlarBüyük takımların hocası olmak kolay değil. Galatasaray Tudor ile başladı ama çok farklı özellikler lazım. Şimdi Fatih Terim geldi. Beşiktaş'ın handikabı oldu.Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından Cuma maç yaptılar ve hep puan kaybı yaptı. Bunu kim planlıyorsa hata yaptı. Fenerbahçe'de şampiyonluk şansına sahip ama bana göre Beşiktaş bir adım daha önde