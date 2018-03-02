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Bülent Uygun'dan flaş açıklamalar

Katar ekibi Al Gharafa'nın teknik direktörü Bülent Uygun, TRTSPOR'a açıklamalarda bulundu. Uygun, Aziz Yıldırım'a, transfer gündemlerinden Başakşehir'e kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Bülent Uygun'dan flaş açıklamalar
Bülent Uygun'un açıklamalarından satış başları şu şekilde:

Katar halkı ve devleti Türkiye'ye sevgiyle bakıyor. Burada yaşadığım için çok mutluyum. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe için yaptığı hizmetler tartışılamaz, süreç tamamlanınca başkanlığı bırakacaktır

Türkiye'den futbolcu ve antrenör arkadaşlarımın da burada olmasını, Katar futboluna katkı yapmalarını istiyorum. İnşallah elimizden geldiği kadar bu konuda başarılı oluruz.

Beşiktaş Cuma günü ligde, Salı Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Planlamayı yapan arkadaşlar kimse, maalesef yanlış planlama yaparak Beşiktaş takımının şu ana kadar ligdeki birçok başarısızlığına sebep oldu.


'BEN BURAYA TÜRK OYUNCULARI VE TEKNİK ADAMLARIN GELMESİNİ İSTİYORUM'


Gelecek sezon iki tanesi yabancı olmak üzere 4-5 tane Katarlı oyuncu transfer edeceğiz. Önümüzdeki sezon göstereceğimiz performans.

Arda, Ozan, Volkan Şen hatta Yasin gibi isimlerin adı geçti. Emre Akbaba gibi Deniz Türüç gibi futbolcularda büyük yetenek. Onlar büyük takımlara gitmek isteyecek olması belki transferi zor olacaktır. ben buYada Türk oyuncuları ve teknik adamların gelmesini istiyorum. Bir çok hocanın isimini zikrediyorum


'BÜYÜK TAKIMLARIN HOCASI OLMAK KOLAY DEĞİL'


Medipol Başakşehir Süper Lig'de çok iyi bir sezon geçiyor. Öncelikle Başakşehir'i burada söylemek lazım. Abdullah Avcı ile 6-7 yıldır devam eden bir sistem, istediği oyuncuyu alan bir durumları var. Çok başarılı bir dönemdeler Arda Turan'ı bile alabiliyorlar

Büyük takımların hocası olmak kolay değil. Galatasaray Tudor ile başladı ama çok farklı özellikler lazım. Şimdi Fatih Terim geldi. Beşiktaş'ın handikabı oldu.

Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından Cuma maç yaptılar ve hep puan kaybı yaptı. Bunu kim planlıyorsa hata yaptı. Fenerbahçe'de şampiyonluk şansına sahip ama bana göre Beşiktaş bir adım daha önde


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