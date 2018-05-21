Bulgaristan'a gaz sevkiyatı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 4.7 oranında artarak 3.3 milyar metreküpe ulaştı.

Kommersant gazetesine konuşan Rumen Radev, Rusya ile Bulgaristan arasında doğrudan gaz sevkiyatı yapılmasına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

'BULGAR AKIMI DİYELİM'

Olası bir doğrudan boru hattının ‘Bulgar Akımı' olarak isimlendirilebileceğini belirten Radev "Bu, aklıselim ve enerji güvenliği ile enerji etkinliği taleplerinden hareketle çıkan bir yaklaşım. Sadece yalnızca Bulgaristan'a değil tüm Avrupa'ya yönelik" dedi.

Radev, bu isteğin Berlin'in Kuzey Akımı 2 projesinin gerçekleştirilme isteğinden farksız olduğunu ifade etti.

Bulgaristan'ın 2019 yılından sonra Rus gazını şimdilerde inşaat aşamasındaki Türk Akımı üzerinden satın alması bekleniyor. Bu durumda da ülkeye Türkiye üzerinden gas sevkiyatı yapılması söz konusu.

Radev 2 günlük bir ziyaret için Rusya'ya geldi ve bugün Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'le görüşecek. Yarın da Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme gerçekleştirecek.