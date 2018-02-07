Bulgaristan’da çifte vatandaşlık tartışması

Bulgaristan Parlamentosu'nda, Türkiye’de ikamet eden ve çifte vatandaşlığa sahip Bulgaristan göçmenlerinin yakınlarına da vatandaşlık verilmesi teklifi tartışmalara neden oldu

07 Şubat 2018, Çarşamba 19:31
Bulgaristan’da çifte vatandaşlık tartışması
Bulgar Parlamentosu'nun bugünkü oturumunda Türkiye’de yaşayan ve çifte vatandaşlığa sahip Bulgaristan göçmenlerinin yakınlarına da vatandaşlık verilmesi teklifi tartışmalara sebep oldu.


PARLAMENTOYA TEKLİF SUNULDU


Üyelerinin çoğunluğunu ülkedeki Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) tarafından parlamentoya taşınan teklif oylamaya sunuldu. HÖH’ün teklifine aşırı tepki gösteren diğer siyasi parti milletvekilleri “ret” oyu kullandı.

HÖH, Bulgar Vatandaşlığı Yasası’nda değişiklik yapılarak, 1990 yılı öncesinde ikili göç anlaşmaları ile Türkiye’ye yerleşen Bulgaristan doğumlu Türklere tekrar Bulgar vatandaşlığı verilmesini istiyor.

İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kış Olimpiyatları’ndan dağıtılan 110 bin prezervatif kısa sürede tükendi

Kış Olimpiyatları’ndan dağıtılan 110 bin prezervatif kısa sürede tükendi
Güneydoğu Asya'da yeni bir dil keşfedildi

Güneydoğu Asya'da yeni bir dil keşfedildi
Almanya'daki yeni koalisyon: Türkiye ile yeni fasıl açılmasın

Almanya'daki yeni koalisyon: Türkiye ile yeni fasıl açılmasın
Brezilya’da köle gibi çalıştırılan binlerce kişi kurtarıldı

Brezilya’da köle gibi çalıştırılan binlerce kişi kurtarıldı
Rusya ve Suriye'nin bombardımanında 25 sivil öldü

Rusya ve Suriye'nin bombardımanında 25 sivil öldü
Doğu Guta'da 41 günde en az 416 sivil öldürüldü

Doğu Guta'da 41 günde en az 416 sivil öldürüldü
Kuzey Koreli diplomatlar Moskova'da!

Kuzey Koreli diplomatlar Moskova'da!
Almanya, İdlib ile Doğu Guta'ya saldırıları kınadı

Almanya, İdlib ile Doğu Guta'ya saldırıları kınadı
ABD Başkanı Pence: Yakında Kuzey Kore'ye yönelik en sert yaptırımları açıklayacağız

ABD Başkanı Pence: Yakında Kuzey Kore'ye yönelik en sert yaptırımları açıklayacağız
Suudi Arabistan İsrail'e hava sahasını açtı

Suudi Arabistan İsrail'e hava sahasını açtı
Steve Wynn şirketi Wynn Resorts'tan cinsel taciz iddiaları üzerine istifa etti

Steve Wynn şirketi Wynn Resorts'tan cinsel taciz iddiaları üzerine istifa etti