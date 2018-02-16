Bulut Altın: 'Galatasaray psikolojimi bozdu'

GALATASARAY'A NEDEN TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ?

"GALATASARAY PSİKOLOJİMİ BOZDU"

"BANA TEŞEKKÜR MEKTUBU GÖNDERDİLER"

"YENİ SEZONU İPLE ÇEKİYORUM”

Erdinç Şahin

’a daha önce transferi gündeme gelen 25 yaşındaki basketbolcuarı-Kırmızılıların kendisini mağdur ettiğini söyledi. “’ta oynamayı hayal ederken bambaşka bir pozisyonda kaldım” diyen Altın,aleyhine hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.Radyospor’da yayınlanan Haber Aktif programında’in sorularını yanıtlayan’ın açıklamaları şöyle:Anadolu Efes altyapısında yetiştim. Profesyonel olduktan sonra Türk Telekom, Eskişehir Basket, Kayseri, Samsun BŞB ve Muğla Ormanspor’da oynadım. Genç Milli ve Ümit Milli Takım sporcusuyum. Bana yazın menajerim aracılığıyla temasa geçtiler. Galatasaray Odeabank yurt dışı kampına gitti. Erman Kunter, benim gibi bir oyuncuya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Daha sonra antrenmana başladım. Galatasaray’ın transfer yasağı olduğu için resmi sözleşmeyi imzalayamadım. Bana, transfer yasağının 1-2 hafta gibi süreçte kalkacağını söylediler. Süreç uzadı, 1,5 – 2 ayı buldu. Ben yine anlaşacağımı beklerken,bana beni istemediklerini söyleyerek imza attırmadılar. Bana bu süreçte gelen teklifleri reddetmiştim.takımlarından teklifler geldi.istediği için de başka kulüpler beni transfer etmeye yanaşmadı.Bu süreç beni çok olumsuz etkiledi. Psikolojimi etkiledi. Bana yaptıkları şey geleceğimi etkiledi. Beni o sürede zaten sigortasız çalıştırdılar.beni mağdur etti. Ara transfer dönemini de bekledim. Galatasaray beni mağdur ettiği süre belli. Kasım’da böyle bir şey oldu. Herkes kendi kadrolarını kurdu. Galatasaray’a transfer olduğumu düşünenler başka isimlere yöneldi. Biz bir hukuki süreç başlattık. Şu anda açıkta kalmış durumdayım. Alt liglerden takımlardan teklifler geldi. Ama ben bu sene Eurocup’ta oynamayı beklerken bambaşka bir pozisyonda kaldım. Bu seneyi özel antrenman yaparak seneye öyle girmeye karar verdim. 1 sene maç yapmamış olmak beni nasıl etkileyecek onu göreceğiz.Bu süreçten beklentim; olması gerekendir. Hukuki bir süreç başlattık. Kararı bekliyoruz. Çok bir beklentim yok. Ama en azından bir basketbolcu olarak hakkımızı aramamız gerektiğini düşünüyorum. Kulüpler ve menajerler daha kuvvetliler. Sesimi duyurmak istedim. Benile görüşmedim, menajerim görüştü. Hepsi farklı cevaplar verdi. Doğru düzgün bir cevap da alamadık.beni beğenmeme durumu yok. Çünkü bana antrenmanlarda gösterdiğim performansı belirten bir teşekkür mektubu var. Eğer performansımdan memnun olmasalardı böyle bir mektup olmazdı. Ayrıcaarkadaşlar da şaşırdılar. Hepsi beni teselli etmek istedi. “Sen burada oynamayı hak ediyordun. Sana yapılan şeyi yanlış buluyorum” dediler.Bu zorlu süreçte en büyük destekçim tabii ki ailem. Ben sporcu bir aileden geliyorum. Dedem atlet, annem yüzücü. Sporun içinde olduğumuz için ailem kendilerini benim yerime koyabiliyor. Arkadaşlarım ve menajerim de bana bu süreçte destek oldu. Parkelere döndüğümde bambaşka bir Bulut Altın izletmek istiyorum. Şu anda kanım kaynıyor. Yeni sezonu iple çekiyorum.