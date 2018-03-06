Bundesliga’da Tayfun Korkut fırtınası esiyor

4 MAÇI ÜST ÜSTE KAZANDI

"KENDİSİNE HAKARET EDİLİYORDU"

Erdinç Şahin

’da fırtına gibi esenkonuşulan ekibi oldu. Bu başarının mimarı olarak ise teknik direktöröne çıkarıldı.Şubat başında takımın başına geçenteknik adam takımı devraldığında14. sırada, düşme potasının sadece üç puan üzerinde yer alıyordu. Göreve başladığında taraftarlar tarafından istenmeyen adam ilan edilen ve kulübe cenaze mumları gönderilen, cenaze çelenkleri bırakılan, Korkut takımın başındı çıkıtğı ilk maçtan beraberlikle ayrılsa da daha sonra üst üste dört maç kazandı.M’Gladbach, Augsburg, Frankfurt ve son olarak Köln’ü deviren Stuttgart ligde 9. sıraya kadar tırmandı. Üst üste 4 maçını kazanarak ülkede en formda ekip haline gelen takımın başarısı büyük dikkat çekti.Bild gazetesi, deneyimli çalıştırıcı takımın başına geçeceği sırada bir çok Stuttgart taraftarının bu isme karşı çıktığını ve yeni çalıştırıcı olarak bu ismi istemediklerine dikkat çekildi ve şu ifadelere yer verildi:“Hatta internet üzerinde kendisine hakaretler ediliyordu. Şimdi Stuttgart’ta olan bitenleri izlemek keyif verici. Korkut 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ile tüm bu eleştirilere cezayı kesti ve bu eleştirileri yapanları mahçup etti”.