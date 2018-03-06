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Bundesliga’da Tayfun Korkut fırtınası esiyor

Stuttgart’ta bazı taraftarların takımın başına geçmesini istemediği Tayfun Korkut’un, performansıyla bu düşüncedekileri mahçup ettiği belirtildi, “Eleştirilere cezayı kesti” denildi.
 

Bundesliga’da Tayfun Korkut fırtınası esiyor
Bundesliga’da fırtına gibi esen Stuttgart, Almanya’nın konuşulan ekibi oldu. Bu başarının mimarı olarak ise teknik direktör Tayfun Korkut öne çıkarıldı. 

Şubat başında takımın başına geçen Türk teknik adam takımı devraldığında Kırmızı-Beyazlılar, 14. sırada, düşme potasının sadece üç puan üzerinde yer alıyordu. Göreve başladığında taraftarlar tarafından istenmeyen adam ilan edilen ve kulübe cenaze mumları gönderilen, cenaze çelenkleri bırakılan, Korkut takımın başındı çıkıtğı ilk maçtan beraberlikle ayrılsa da daha sonra üst üste dört maç kazandı. 
 

4 MAÇI ÜST ÜSTE KAZANDI

 
M’Gladbach, Augsburg, Frankfurt ve son olarak Köln’ü deviren Stuttgart ligde 9. sıraya kadar tırmandı. Üst üste 4 maçını kazanarak ülkede en formda ekip haline gelen takımın başarısı büyük dikkat çekti. 
 

"KENDİSİNE HAKARET EDİLİYORDU"

 
Bild gazetesi, deneyimli çalıştırıcı takımın başına geçeceği sırada bir çok Stuttgart taraftarının bu isme karşı çıktığını ve yeni çalıştırıcı olarak bu ismi istemediklerine dikkat çekildi ve şu ifadelere yer verildi: 
 
“Hatta internet üzerinde kendisine hakaretler ediliyordu. Şimdi Stuttgart’ta olan bitenleri izlemek keyif verici. Korkut 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ile tüm bu eleştirilere cezayı kesti ve bu eleştirileri yapanları mahçup etti”. 


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