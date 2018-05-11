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Bundesliga'da Tayfun Korkut fırtınası!

Bundesliga’da sezona beklenen başlangıcı yapamayan Stuttgart, Tayfun Korkut’un teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından çıkışa geçerek Avrupa kupaları için iddialı konuma geldi.

Bundesliga'da Tayfun Korkut fırtınası!
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart, teknik direktör Tayfun Korkut yönetiminde elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Lige beklenen başlangıcı yapamayan Stuttgart, son haftalarda üst üste topladığı puanlarla Avrupa kupaları için mücadele edebilecek pozisyona geldi. Sezonun ilk 20 haftasında sadece 20 puan toplayabilen ve 14’üncü sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, Türk teknik adam yönetiminde çıktığı maçlarda başarılı sonuçlar alarak üst sıralara tırmandı.
 

TAKIMA NEFES ALDIRDI


Tayfun Korkut, Alman teknik direktör Hannes Wolf’un görevine son verilmesinin ardından ocak ayının sonlarına doğru başına geçtiği Stuttgart ile 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Türk teknik adamın ilk lig maçında Wolfsburg ile 1-1 berabere kalan, bu beraberliğin ardından 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Stuttgart, sırasıyla Borussia Mönchengladbach, Augsburg ve Eintracht Frankfurt’u 1-0, Köln’ü ise 3-2 mağlup ederek ligde nefes aldı. Daha sonra Leipzig ile 0-0, Hamburg ve Hannover 96 ile 1-1 berabere kalan Stuttgart, Freiburg’u ise 2-1 mağlup etmeyi başardı.
 

TEK YENİLGİ YAŞADI


Stuttgart, 44 yaşındaki Tayfun Korkut’un göreve gelmesinin ardından sadece bir kez mağlup oldu. Söz konusu dönemde 13 maça çıkan Stuttgart, tek yenilgisini Borussia Dortmund deplasmanında 3-0’lık skorla yaşadı.
 

SON 3 MAÇINI KAYBETTİ


Ligde son 3 maçını da kazanan Tayfun Korkut yönetimindeki Stuttgart, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılabilmek için hesap yapmaya başladı. Son 3 haftada Werder Bremen ve Hoffenheim’ı 2-0 yenen kırmızı-beyazlılar, Bayer Leverkusen’i de 1-0 mağlup etti. Stuttgart, sıralamada üstünde yer alan Leipzig ve Eintracht Frankfurt’un da üst üste yaşadığı puan kayıpları sayesinde UEFA Avrupa Ligi’ne katılabilme umudunu son haftaya taşıdı.
 

ŞAMPİYONU YENMESİ GEREK


Stuttgart’ın gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’ne katılabilmesi için şampiyonluğunu haftalar önce ilan eden Bayern Münih’i deplasmanda yenmesi gerekiyor. Bundesliga’nın son haftasında yarın en zorlu sınavını verecek Tayfun Korkut’un öğrencileri, bu sezon ligde evinde hiç kaybetmeyen Bayern Münih’e ilk mağlubiyetini tattırmaya çalışacak. Münih ekibini yendiği takdirde 51 puana çıkacak lig 8’incisi Stuttgart’ın 6’ncı olup Avrupa Ligi bileti alması için 50 puanlı Leipzig ile 49 puana sahip Eintracht Frankfurt’un da puan kaybetmesi gerekecek.

Bayern Münih’in Eintracht Frankfurt’u yenip Almanya Kupası’nı kazanması halinde lig 7’ncisi de Avrupa Ligi’ne katılacağı için Stuttgart’a bu kez rakiplerinden birinin puan kaybetmesi yeterli olacak. Eksi 3 averaja sahip Stuttgart, son maçında Bayern Münih ile berabere kaldığı takdirde ise artı bir averajlı Eintracht Frankfurt’un 5 farklı yenilmesini bekleyecek. Stuttgart’ın iki rakibinin de deplasmana çıkacağı son hafta, Leipzig ile Hertha Berlin, Eintracht Frankfurt ile Schalke 04 karşılaşacak.

İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN 


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