Bunun adı vicdansızlık! Görme engelli adamı gasp ettiler

PARA VERMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER



ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTEDİ



ŞİKAYETÇİ OLDU



2 KİŞİ ARANIYOR

Akşam saatlerinde Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan ve kentin en işlek yerlerinden olan yürüyüş yolunda elindeki bavul ile evine gitmeye çalışan Recep Açıkgöz (51) isimli görme engelli vatandaş, yorulunca dinlenmek için yürüyüş yolu üzerindeki banklara oturdu.Bir süre dinlenen Açıkgöz’ün yanına 2 kişi gelip oturdu. Açıkgöz ile sohbet eden 2 kişi, Açıkgöz’e para vermek istediklerini söyledikten sonra Açıkgöz'ün görmemesini fırsat bilerek yanındaki el çantasını alıp bir anda olay yerinden ayrıldılar.Adamların gitmesinin arından yanındaki el çantasına uzanan Açıkgöz ise çantayı bulamayınca çalındığını fark etti. Bir süre daha çantasını aradıktan sonra çalındığından emin olan Açıkgöz, çevredeki vatandaşlardan yardım isteyerek olayı polis ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Açıkgöz’ü ifadesini almak üzere Saraybahçe Polis Merkezine götürdü. Burada ifadesi alınan Açıkgöz, çantasında 55 TL para, cep telefonu ve telefon kartlarının olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.İfadesinin ardından polis ekiplerince ekip otosuna bindirilen Açıkgöz evine bırakılırken, kimliği belirsiz 2 kişinin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.