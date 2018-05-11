Bunun adı vicdansızlık! Görme engelli adamı gasp ettiler

Kocaeli’nin İzmit İlçesinde dinlenmek için oturduğu bankta oturan görme engellinin yanına yaklaşan 2 kişi, para verme bahanesiyle içerisinde 55 TL para ve cep telefonu olan çantasını çalarak kayıplara karıştı

Bunun adı vicdansızlık! Görme engelli adamı gasp ettiler
Akşam saatlerinde Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan ve kentin en işlek yerlerinden olan yürüyüş yolunda elindeki bavul ile evine gitmeye çalışan Recep Açıkgöz (51) isimli görme engelli vatandaş, yorulunca dinlenmek için yürüyüş yolu üzerindeki banklara oturdu.
 

PARA VERMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER


Bir süre dinlenen Açıkgöz’ün yanına 2 kişi gelip oturdu. Açıkgöz ile sohbet eden 2 kişi, Açıkgöz’e para vermek istediklerini söyledikten sonra Açıkgöz'ün görmemesini fırsat bilerek yanındaki el çantasını alıp bir anda olay yerinden ayrıldılar. 


ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTEDİ


Adamların gitmesinin arından yanındaki el çantasına uzanan Açıkgöz ise çantayı bulamayınca çalındığını fark etti.  Bir süre daha çantasını aradıktan sonra çalındığından emin olan Açıkgöz, çevredeki vatandaşlardan yardım isteyerek olayı polis ekiplerine haber verdi. 


ŞİKAYETÇİ OLDU


İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Açıkgöz’ü ifadesini almak üzere Saraybahçe Polis Merkezine götürdü. Burada ifadesi alınan Açıkgöz, çantasında 55 TL para, cep telefonu ve telefon kartlarının olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. 


2 KİŞİ ARANIYOR


İfadesinin ardından polis ekiplerince ekip otosuna bindirilen Açıkgöz evine bırakılırken, kimliği belirsiz 2 kişinin yakalanması için ise çalışma başlatıldı. 

 


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