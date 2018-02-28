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Burak Dakak kimdir? Diriliş Ertuğrul'da hangi rolde?

Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'a Burak Dakak katıldı. Burak Dakak'ın Diriliş kadrosunda olduğu haberi gelince herkes Burak Dakak kimdir diye merak etmeye başladı. Burak Dakak hangi rolde? Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev karakterini canlandıracak. “Mahperi Sultan” karakteriyle Sinem Uslu ve “Altunaba” karakteriyle Hasan Küçükçetin katılmıştı. Peki Burak Dakak nereli, kaç yaşında? gibi hakkında merak edilen sorular haberimizde yer alıyor.
 

Burak Dakak kimdir? Diriliş Ertuğrul'da hangi rolde?
TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul'da arka arkaya transfer haberleri geldi. Dizi kadrosunu genişleten Diriliş'e hangi isimler katıldı. Burak Dakak isminde genç bir oyuncu katılınca diziseverler Burak Dakak kimdir, nereli, ve kaç yaşında diye sıkça aratmaya başladı. Sinem Uslu ve Hasan Küçükçetin’in ardından Diriliş Ertuğrul Dizisi’ne Engin Öztürk ve Burak Dakak da dahil oldu. Burak Dakak ise Diriliş Ertuğrul dizisinde; Selçuklu Sultanı Alaeddin’in Mahperi Sultan’dan olan oğlu “Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev” karakterini canlandıracak. Türkiye olduğu kadar 60’tan fazla ülkede beğeniyle izlenen, yayınlandığı her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisine bir süre önce “Mahperi Sultan” karakteriyle Sinem Uslu ve “Altunaba” karakteriyle Hasan Küçükçetin katılmıştı.
 

BURAK DAKAK KİMDİR

Burak Dakak Ankara'da 30 Kasım 1998 yılında dünyaya gelmiştir. Henüz çok küçük yaşta sempatik tavırları ve davranışlarıyla oyunculuk kariyerine atılan Burak Dakak, birçok dizilerde üstün başarısıyla adından sıkça söz ettirmiştir. Küçük ve yakışıklı oyuncu Ezel, Geniş Aile ve Benim Adım Gültepe gibi önemli projelerde rol alıp ilgi odağı olmuştur.1.67 boyunda olup 59 kilodadır. İkizler burcudur.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA BURAK DAKAK HANGİ ROLDE OLACAK


Genç oyuncu Burak Dakak Diriliş Ertuğrul dizisinde, Selçuklu Sultanı Alaeddin’in Mahperi Sultan’dan olan oğlu “Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev” karakterini canlandıracak.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 108. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK

Göktuğ'un ölümünün ardından Sadettin Köpek yine hain planlar içine girer. Ertuğrul Bey'in bir Selçuklu askerini öldürdüğünü güvercinle sultana bildirir.

Yani Sadettin Köpek, Ertuğrul Bey'i devlete ihanet etmiş birisi olarak gösterir. Bu sayede makamına geri dönecektir.

Ertuğrul Bey uç beyliğinden atılabilir. Sultanın buyruğu ile Ertuğrul Bey'i tevkif etmeye gelen Aziz ne ile karşılaşacak? "Yanlış yapmaktasınız biz bunu hak edecek hiçbir şey yapmadık diyen" Ertuğrul bey tutuklanacak mı? Yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte tüm merak edilen sorular cevap bulacak.


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