Burak Dakak kimdir? Diriliş Ertuğrul'da hangi rolde?

BURAK DAKAK KİMDİR

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA BURAK DAKAK HANGİ ROLDE OLACAK

Büşra Kamış

TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizisi'da arka arkaya transfer haberleri geldi. Dizi kadrosunu genişletenisminde genç bir oyuncu katılınca diziseverler, vediye sıkça aratmaya başladı. Sinem Uslu ve Hasan Küçükçetin’in ardından Diriliş Ertuğrul Dizisi’ne Engin Öztürk ve Burak Dakak da dahil oldu. Burak Dakak ise Diriliş Ertuğrul dizisinde; Selçuklu Sultanı Alaeddin’in Mahperi Sultan’dan olan oğlu “Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev” karakterini canlandıracak. Türkiye olduğu kadar 60’tan fazla ülkede beğeniyle izlenen, yayınlandığı her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisine bir süre önce “Mahperi Sultan” karakteriyle Sinem Uslu ve “Altunaba” karakteriyle Hasan Küçükçetin katılmıştı.Burak Dakak Ankara'da 30 Kasım 1998 yılında dünyaya gelmiştir. Henüz çok küçük yaşta sempatik tavırları ve davranışlarıyla oyunculuk kariyerine atılan Burak Dakak, birçok dizilerde üstün başarısıyla adından sıkça söz ettirmiştir. Küçük ve yakışıklı oyuncu Ezel, Geniş Aile ve Benim Adım Gültepe gibi önemli projelerde rol alıp ilgi odağı olmuştur.1.67 boyunda olup 59 kilodadır. İkizler burcudur.Genç oyuncu Burak Dakak Diriliş Ertuğrul dizisinde, Selçuklu Sultanı Alaeddin’in Mahperi Sultan’dan olan oğlu “Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev” karakterini canlandıracak.Göktuğ'un ölümünün ardından Sadettin Köpek yine hain planlar içine girer. Ertuğrul Bey'in bir Selçuklu askerini öldürdüğünü güvercinle sultana bildirir.Yani Sadettin Köpek, Ertuğrul Bey'i devlete ihanet etmiş birisi olarak gösterir. Bu sayede makamına geri dönecektir.Ertuğrul Bey uç beyliğinden atılabilir. Sultanın buyruğu ile Ertuğrul Bey'i tevkif etmeye gelen Aziz ne ile karşılaşacak? "Yanlış yapmaktasınız biz bunu hak edecek hiçbir şey yapmadık diyen" Ertuğrul bey tutuklanacak mı? Yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte tüm merak edilen sorular cevap bulacak.