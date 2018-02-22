Burak Deniz'e sürpriz doğum günü

ABD yapımı Shameless
dizisinin yerli versiyonu Bizim Hikaye'nin Barış'ı Burak Deniz
dün akşam oyuncu arkadaşı Özgür Çakıt ile doğum gününü Cağaloğlu Hamamı'nda özel partiyle kutladı.
27. yaşına giren Burak Deniz
'i başta oyuncu sevgilisi Büşra Develi
yalnız bırakmadı.
Geceye katılanlar arasında, Okan Bayülgen
, Ali Atay
ve Hazal Kaya
gibi isimler de vardı.
Hazal Kaya'dan Burak Deniz'e şaşırtan doğum günü hediyesi
ŞAŞIRTAN DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Burak Deniz
'e geçen gün Hazal Kaya
'dan ilginç bir hediye gemişti.
Hazal Kaya, Burak Deniz
'e çelenk göndererek üzerine "Men Of The Ciğerimin Köşesi İyi Ki Doğdun! Hazal Kaya Burak Dede" yazdırması herkesi gülümsetmişti.
Burak Deniz
hediyesini Instagram hikayesinde "Teşekkür ederim, daha önce hiç böyle bir hediye almamıştım doğal olarak" yazarak paylaşımda bulunmuştu.
Burak Deniz emin adımlarla ilerliyor
Çiğdem Saltık