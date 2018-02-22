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Burak Deniz'e sürpriz doğum günü

Oyuncu Burak Deniz'e yakın dostları doğum günü partisi düzenledi

22 Şubat 2018, Perşembe 14:49
Burak Deniz'e sürpriz doğum günü
ABD yapımı Shameless dizisinin yerli versiyonu Bizim Hikaye'nin Barış'ı Burak Deniz dün akşam oyuncu arkadaşı Özgür Çakıt ile doğum gününü Cağaloğlu Hamamı'nda özel partiyle kutladı.

27. yaşına giren Burak Deniz'i başta oyuncu sevgilisi Büşra Develi yalnız bırakmadı.

Geceye katılanlar arasında, Okan Bayülgen, Ali Atay ve Hazal Kaya gibi isimler de vardı.

Hazal Kaya'dan Burak Deniz'e şaşırtan doğum günü hediyesiHazal Kaya'dan Burak Deniz'e şaşırtan doğum günü hediyesi



ŞAŞIRTAN DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Burak Deniz'e geçen gün Hazal Kaya'dan ilginç bir hediye gemişti.

Hazal Kaya, Burak Deniz'e çelenk göndererek üzerine "Men Of The Ciğerimin Köşesi İyi Ki Doğdun! Hazal Kaya Burak Dede" yazdırması herkesi gülümsetmişti.

Burak Deniz hediyesini Instagram hikayesinde "Teşekkür ederim, daha önce hiç böyle bir hediye almamıştım doğal olarak" yazarak paylaşımda bulunmuştu.



Burak Deniz emin adımlarla ilerliyor Burak Deniz emin adımlarla ilerliyor

 


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