Burak Deniz'e sürpriz doğum günü

Hazal Kaya'dan Burak Deniz'e şaşırtan doğum günü hediyesi

ŞAŞIRTAN DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Burak Deniz emin adımlarla ilerliyor

Çiğdem Saltık

ABD yapımıdizisinin yerli versiyonudün akşam oyuncu arkadaşı Özgür Çakıt ile doğum gününü Cağaloğlu Hamamı'nda özel partiyle kutladı.27. yaşına giren'i başta oyuncu sevgilisiyalnız bırakmadı.Geceye katılanlar arasında,vegibi isimler de vardı.'e geçen gün'dan ilginç bir hediye gemişti.'e çelenk göndererek üzerine "Men Of The Ciğerimin Köşesi İyi Ki Doğdun! Hazal Kaya Burak Dede" yazdırması herkesi gülümsetmişti.hediyesini Instagram hikayesinde "Teşekkür ederim, daha önce hiç böyle bir hediye almamıştım doğal olarak" yazarak paylaşımda bulunmuştu.