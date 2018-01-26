Burak Elmas: Ndiaye'ye teklif var

Galatasaray
'ın sezon başı Osmanlıspor'dan
kadrosuna kattığı Badou Ndiaye
'ye İngiliz ekiplerinden teklif olduğu uzun süredir gündemdeydi. Bu iddialar için Galatasaray'dan
açıklama geldi.
Başkan Mustafa Cengiz'in
ekibinde göree başlayan yönetici Burak Elmas, Sarı-Kırmızılı
takımın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.
"HER OYUNCUYA TEKLİF VAR"
NDiaye transferi hakkında konuşan Burak Elmas, "Ndiaye
için teklif gelmiş. Dursun Başkan döneminde bir takım görüşmeler olmuş. Ndiaye çok önemli bir oyuncu, hocamızla konuşacağız. Teklif her oyuncuya var. 5-6 teklif var, basına sadece Ndiaye yansıdı" dedi.
Ndiaye'ye İngiltere'den Watford, Crystal Palace, Stoke City ve Newcastle United
'dan teklifler olduğu İngiliz basınında yazılmıştı.
Erdinç Şahin