Burak Elmas: Ndiaye'ye teklif var

"HER OYUNCUYA TEKLİF VAR"

Erdinç Şahin

'ın sezon başıkadrosuna kattığı'ye İngiliz ekiplerinden teklif olduğu uzun süredir gündemdeydi. Bu iddialar içinaçıklama geldi.Başkanekibinde göree başlayan yöneticitakımın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.NDiaye transferi hakkında konuşaniçin teklif gelmiş. Dursun Başkan döneminde bir takım görüşmeler olmuş. Ndiaye çok önemli bir oyuncu, hocamızla konuşacağız. Teklif her oyuncuya var. 5-6 teklif var, basına sadece Ndiaye yansıdı" dedi.'dan teklifler olduğu İngiliz basınında yazılmıştı.