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Burak Elmas: Ndiaye'ye teklif var

Galatasaray Yöneticisi Burak Elmas, Ndiaye'ye teklifler olduğunu ve kararı Fatih Terim'in vereceğini açıkladı.
 

Burak Elmas: Ndiaye'ye teklif var
Galatasaray'ın sezon başı Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'ye İngiliz ekiplerinden teklif olduğu uzun süredir gündemdeydi. Bu iddialar için Galatasaray'dan açıklama geldi.

Başkan Mustafa Cengiz'in ekibinde göree başlayan yönetici Burak Elmas, Sarı-Kırmızılı takımın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.
 

"HER OYUNCUYA TEKLİF VAR"


NDiaye transferi hakkında konuşan Burak Elmas, "Ndiaye için teklif gelmiş. Dursun Başkan döneminde bir takım görüşmeler olmuş. Ndiaye çok önemli bir oyuncu, hocamızla konuşacağız. Teklif her oyuncuya var. 5-6 teklif var, basına sadece Ndiaye yansıdı" dedi.

Ndiaye'ye İngiltere'den Watford, Crystal Palace, Stoke City ve Newcastle United'dan teklifler olduğu İngiliz basınında yazılmıştı.


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