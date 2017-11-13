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Burak Hakkı'nın oğlu Rüzgar cici anneyle el ele

Burak Hakkı ile 7 aydır aşk yaşadığı Yunan oyuncu Hara Pappa evlilik kararı aldı. Çift önceki gün Maslak Uniq'teydi. Yanlarında Burak Hakkı'nın 5 yıl önce boşandığı Sema Şimşek’ten olan oğlu Rüzgar da vardı. Hara Papa ile elini bırakmadığı Rüzgar arasındaki yakınlık dikkat çekti

27 Ocak 2018, Cumartesi 13:10
Burak Hakkı'nın oğlu Rüzgar cici anneyle el ele
Önümüzdeki yıl Yunan aşkı Hara Pappa ile dünyaevine girecek olan Burak Hakkı'nın oğlu Rüzgar'ın müstakbel cici annesiyle arasından su sızmıyor.

Burak Hakkı, önceki gün sevgilisi ve oğlu ile Uniq Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen 'Kemal Sunal Sergisi'ni ziyaret etti.

Burak Hakkı , eski eşi Sema Şimşek'ten olan oğlunun Yunan sevgilisiyle çok iyi anlaştığını söyledi.

Rahmetli Kemal Sunal'ın sergilenen eşyalarını Hara Pappa ve oğluyla birlikte inceleyen oyuncu, objektiflere de mutluluk pozu verdi.



Burak Hakkı, Sema Şimşek ile 10 yıllık evliliğine oğulları Rüzgar'a rağmen Şubat 2012'de nokta koymuştu.

Burak Hakkı boşandıktan bir süre sonra Yunan DJ Lia Papadakis ile flört etmiş, 2016'da Gülşen Potuk ile aşk yaşamıştı.

7 aydır da Yunan oyuncu Hara Pappa ile birlikte.


Burak Hakkı ve eski eşi Sema Şimşek

 


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