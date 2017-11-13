Burak Hakkı'nın oğlu Rüzgar cici anneyle el ele

Burak Hakkı ve eski eşi Sema Şimşek

Çiğdem Saltık

Önümüzdeki yıl Yunan aşkıile dünyaevine girecek olan'ın müstakbel cici annesiyle arasından su sızmıyor., önceki gün sevgilisi ve oğlu ile Uniq Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen 'Kemal Sunal Sergisi'ni ziyaret etti., eski eşi'ten olan oğlunun Yunan sevgilisiyle çok iyi anlaştığını söyledi.Rahmetli Kemal Sunal'ın sergilenen eşyalarını Hara Pappa ve oğluyla birlikte inceleyen oyuncu, objektiflere de mutluluk pozu verdi.ile 10 yıllık evliliğine oğulları'a rağmen Şubat 2012'de nokta koymuştu.Burak Hakkı boşandıktan bir süre sonra Yunan DJ Lia Papadakis ile flört etmiş, 2016'da Gülşen Potuk ile aşk yaşamıştı.7 aydır daile birlikte.