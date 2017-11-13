Burak Hakkı'nın oğlu Rüzgar cici anneyle el ele

Önümüzdeki yıl Yunan aşkı Hara Pappa
ile dünyaevine girecek olan Burak Hakkı'nın oğlu Rüzgar
'ın müstakbel cici annesiyle arasından su sızmıyor.
Burak Hakkı
, önceki gün sevgilisi ve oğlu ile Uniq Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen 'Kemal Sunal Sergisi'ni ziyaret etti.
Burak Hakkı
, eski eşi Sema Şimşek
'ten olan oğlunun Yunan sevgilisiyle çok iyi anlaştığını söyledi.
Rahmetli Kemal Sunal'ın sergilenen eşyalarını Hara Pappa ve oğluyla birlikte inceleyen oyuncu, objektiflere de mutluluk pozu verdi.
Burak Hakkı
, Sema Şimşek
ile 10 yıllık evliliğine oğulları Rüzgar
'a rağmen Şubat 2012'de nokta koymuştu.
Burak Hakkı boşandıktan bir süre sonra Yunan DJ Lia Papadakis ile flört etmiş, 2016'da Gülşen Potuk ile aşk yaşamıştı.
7 aydır da Yunan oyuncu Hara Pappa
ile birlikte.
Burak Hakkı ve eski eşi Sema Şimşek
Çiğdem Saltık