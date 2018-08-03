Burak Özçivit: Her şeyim var, hayattan zevk almıyorum

Güneş Gazetesi'nin haberine göre yıllar önce Meryem Uzerli’nin yakalandığı tüm Türkiye’nin bilmesini sağladığı tükenmişlik sendromuna yakışıklı oyuncu Burak Özçivit de yakalandı.

Yıllardır hiç aralıksız çalışan Özçivit, bu rahatsızlığı yüzünden psikoloğuna gittiği ortaya çıktı.

'HİÇBİR ŞEYDEN ZEVK ALAMIYORUM'

Doktoruna içini döken Özçivit, “Ben bu hayatta istediğim her şeyi elde ettim. Canım kahve içmek istedi Paris’e gittim. Gezmek istedim, Ortadoğu'ya gittim ama artık hiçbir şeyden zevk alamıyorum” dediği öğrenildi.

Bu sorunu yüzünden tedavi sürecine başlayan Özçivit, eşi Fahriye Evcen’in de destek olduğu öğrenildi.

"SEVDİĞİM KADINLA EVLENDİM"

Eşiyle ilgili de doktoruna konuşan Özçivit'in, “Ben sevdiğim kadınla evlendim. Bana her zaman yardımcı oldu, oluyor” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Bu rahatsızlığı yüzünden yeni sezon için gelen işleri de geri çevirdiği söylenen Özçivit, yakın zamanda ekranlarda görünmeyeceği öğrenildi.