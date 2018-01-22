Burak Özçivit'in Afrin paylaşımına tepki yağdı (Yoruma kapattı)

Son dakika: Afrin operasyonunda 3. gün (Dakika dakika Afrin operasyonu)

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTULAR

"PAYLAŞIM YAPMAKLA BU İŞLER OLMUYOR"

İŞTE BURAK ÖZÇİVİT'İN PAYLAŞIMI:

Çiğdem Saltık

sosyal medya hesabından "" ile ilgili paylaşımda bulundu.aldı projesinde bir askeri canlandıran, Instagram hesabından yer aldığı projeden çekilmiş asker üniformalı bir fotoğrafını paylaşarak "Allah ordumuzu korusun.Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle." yazdı.Oyuncunun bu paylaşımı 700 binden fazla beğeni aldı.Oyuncuya askerliğini bedelli yaptığı konusunda çok sayıda eleştiri ve yorum geldi. Bunun üzerinegönderisini yoruma kapattı.Çok sayıda kişi yakışıklı oyuncunun bedelli askerlik yaptığını gündeme getirdi. Bazıları ise "Savaşa destek veriyorsan Afrin'e git. Paylaşım yapmakla bu işler olmuyor" benzeri yorumlar yazdı.