Burak Özçivit'in Afrin paylaşımına tepki yağdı (Yoruma kapattı)

Burak Özçivit
sosyal medya hesabından "Zeytin dalı harekatı
" ile ilgili paylaşımda bulundu. Can Feda
aldı projesinde bir askeri canlandıran Burak Özçivit
, Instagram hesabından yer aldığı projeden çekilmiş asker üniformalı bir fotoğrafını paylaşarak "Allah ordumuzu korusun.Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle." yazdı.
Oyuncunun bu paylaşımı 700 binden fazla beğeni aldı.
Son dakika: Afrin operasyonunda 3. gün (Dakika dakika Afrin operasyonu)
ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTULAR
Oyuncuya askerliğini bedelli yaptığı konusunda çok sayıda eleştiri ve yorum geldi. Bunun üzerine Burak Özçivit
gönderisini yoruma kapattı.
"PAYLAŞIM YAPMAKLA BU İŞLER OLMUYOR"
Çok sayıda kişi yakışıklı oyuncunun bedelli askerlik yaptığını gündeme getirdi. Bazıları ise "Savaşa destek veriyorsan Afrin'e git. Paylaşım yapmakla bu işler olmuyor" benzeri yorumlar yazdı.
İŞTE BURAK ÖZÇİVİT'İN PAYLAŞIMI:
Çiğdem Saltık