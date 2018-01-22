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Burak Özçivit'in Afrin paylaşımına tepki yağdı (Yoruma kapattı)

Oyuncu Burak Özçivit, Afrin operasyonuna destek için yer aldığı projeden çekilmiş asker üniformalı fotoğrafını paylaşınca eleştiri bombardımanına tutuldu. Burak Özçivit, fotoğrafını bir süre sonra yoruma kapattı

22 Ocak 2018, Pazartesi 09:42
Burak Özçivit'in Afrin paylaşımına tepki yağdı (Yoruma kapattı)
Burak Özçivit sosyal medya hesabından "Zeytin dalı harekatı" ile ilgili paylaşımda bulundu. Can Feda aldı projesinde bir askeri canlandıran Burak Özçivit, Instagram hesabından yer aldığı projeden çekilmiş asker üniformalı bir fotoğrafını paylaşarak "Allah ordumuzu korusun.Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle." yazdı.

Oyuncunun bu paylaşımı 700 binden fazla beğeni aldı.

Son dakika: Afrin operasyonunda 3. gün (Dakika dakika Afrin operasyonu)Son dakika: Afrin operasyonunda 3. gün (Dakika dakika Afrin operasyonu)

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTULAR

Oyuncuya askerliğini bedelli yaptığı konusunda çok sayıda eleştiri ve yorum geldi. Bunun üzerine Burak Özçivit gönderisini yoruma kapattı.

"PAYLAŞIM YAPMAKLA BU İŞLER OLMUYOR"

Çok sayıda kişi yakışıklı oyuncunun bedelli askerlik yaptığını gündeme getirdi. Bazıları ise "Savaşa destek veriyorsan Afrin'e git. Paylaşım yapmakla bu işler olmuyor" benzeri yorumlar yazdı.

İŞTE BURAK ÖZÇİVİT'İN  PAYLAŞIMI:



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