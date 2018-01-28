Burak Özçivit istedi, Fahriye Evcen soyadını değiştirdi

Sosyal medyayı sık sık kullanan Fahriye Evcen, günlük yaşantısını genel olarak takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Burak Özçivit ile mutlu bir birliktelik yaşayan Fahriye Evcen, Instagram hesabına Burak Özçivit'in soyadını da ekledi. Böylece Fahriye Evcen Özçivit oldu. Magazin kulislerinde konuşulan bir iddiaya göre, Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'e kendi soyadını da sosyal medya hesabına eklemesini istediğini belirtildi. İŞTE FAHRİYE EVCEN'İN YENİ PROFİLİ: Sağlık sorunları peşlerini bırakmıyor! Fahriye Evcen fıtık oldu Modacı Raşit Bağzıbağlı, Fahriye Evcen'in tartışılan gelinliği hakkında ilk kez konuştu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e torun baskısı!