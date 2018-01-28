Burak Özçivit istedi, Fahriye Evcen soyadını değiştirdi

İŞTE FAHRİYE EVCEN'İN YENİ PROFİLİ:

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Çiğdem Saltık

Sosyal medyayı sık sık kullanan, günlük yaşantısını genel olarak takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.ile mutlu bir birliktelik yaşayanhesabınain soyadını da ekledi. Böyleceoldu.Magazin kulislerinde konuşulan bir iddiaya göre,in'e kendi soyadını da sosyal medya hesabına eklemesini istediğini belirtildi.