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Burak Özçivit istedi, Fahriye Evcen soyadını değiştirdi

29 Haziran 2017'de Burak Özçivit ile nikah masasına oturan güzel oyuncu Fahriye Evcen, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında soyadını değiştirdi

Burak Özçivit istedi, Fahriye Evcen soyadını değiştirdi
Sosyal medyayı sık sık kullanan Fahriye Evcen, günlük yaşantısını genel olarak takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Burak Özçivit ile mutlu bir birliktelik yaşayan Fahriye Evcen, Instagram hesabına Burak Özçivit'in soyadını da ekledi. Böylece Fahriye Evcen Özçivit oldu.

Magazin kulislerinde konuşulan bir iddiaya göre, Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'e kendi soyadını da sosyal medya hesabına eklemesini istediğini belirtildi.

İŞTE FAHRİYE EVCEN'İN YENİ PROFİLİ:



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