Burak Sergen: Erdal Beşikçioğlu'yla aynı projede mi Allah korusun!



NE OLMUŞTU?

Kaan Urgancıoğlu ile Burak Sergen tatilde

Sıla, Erdal Beşikçioğlu ile aşk mı yaşıyor?

Bahçeli izlediği dizileri açıkladı

Elif Bayram

Önceki gün eşi ve oğlu ile Akmerkez’de görüntülenenmuhabirlerin “ile tekrar aynı projede çalışır mısınız?” sorusunu “Erdal benim öğrencim, dostum değil. Aramız hiç düzelmez. Bir daha mı? Allah korusun!” cevabını verdi.Kara Sevda’daki rolü nedeniyle Tüy Kalemler’in genel provalarına gelemediği için Erdal Beşikçioğlu tarafından kadrodan çıkarılmıştı., Erdal Beşikçioğlu Marquis de Sade rolünü kendisi oynamak istediği için Burak Sergen'i oyundan çıkardı.ise bu iddiaya “Bazı şeyler olmayınca olmuyor, zorlamamak lazım. Bu oyunda da olmadı işte… Ben neden olmadığını tartışmayalım, iş buralara gelmesin, polemikler çıkmasın diye işi dizi setlerine bağlayıp geçelim dedim… Geçiştirelim diye, hiç kimseye zeval gelmesin diye yaptım. Derinlere inip tartışmalar yapmayalım neden olmadığına dair… Bazen tiyatro sahnesinde böyle faşizan hareketler uygundur” şeklinde yanıt verdi.