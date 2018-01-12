Burak Yılmaz'a, Çin'den 15 milyon Euro'luk teklif

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Erdinç Şahin

Bordo-Mavili kulübün sezon başındatakımından 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı, sezonun ilk yarısında 14 maçta attığı 14 golle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.gol krallığı yarışında da zirveye ortak olan 32 yaşındaki forvet oyuncusuna, Çin’intakımından’luk teklif geldiği kaydedildi.Yönetimin bu teklife karşı vereceği yanıt camiada da merak uyandırırken, sosyal medya üzerinde taraftarlar da satılıp satılmaması konusunda ikiye bölündü.Burak Yılmaz ise, Beijing Guoan’dantransferi sürecinde ailesel sebeplerinden dolayı Çin’den ayrılmak istediğini belirtmişti.DHA