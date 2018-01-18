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Burak Yılmaz Beşiktaş'a önerildi!

Golcü transferi için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a, Trabzonspor’da oynayan Burak Yılmaz’ın yeniden önerildiği ileri sürüldü.

Burak Yılmaz Beşiktaş'a önerildi!
Cenk Tosun'un Everton'a rekor bir ücretle transfer olmasının ardından Beşiktaş'ta golcü arayışı tam gaz sürerken, sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah-Beyazlı yönetime, Trabzonspor’da oynayan Burak Yılmaz’ın yeniden önerildiği ileri sürüldü.

Sezon başında Beşiktaş’a gelmek üzereyken taraftar tepkisi nedeniyle bu transfere onay vermeyen yönetimin, Teknik Direktör Şenol Güneş’in çok istediği Burak’a yine sıcak bakmadığı savunuldu. Beşiktaş’ın, Antalyaspor’la yollarını ayırması halinde Samuel Eto’o seçeneğini gündemine alabileceği de kaydedildi.

Burak Yılmaz'dan Beşiktaş beğenisiBurak Yılmaz'dan Beşiktaş beğenisi

Trabzonspor'a sezon başında gelen Burak Yılmaz, basın toplantısı düzenlemişti. Hakkında çıkan transfer haberleri ile ilgili konuşan milli futbolcu, yurt dışından teklif aldığını açıkladı. Tecrübeli forvet oyuncusu, gitme ihtimalinin de olduğunu belirtti.

Sözlerine yaşadığı sakatlıklarla başlayan Burak, "Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Çapraz bağlarım kopabilirdi sahadan dolayı. Konyaspor maçı ile geri döneceğim." dedi ve kendisine teklif aldığı yönünde gelen soruya açıkça cevap verdi.
 

"GİTME İHTİMALİM VAR"


Milli golcü, "Teklifler aldığım doğru. Transferin gerçekleşmesi için yönetim, kulüp veya futbolcu için bir şeylerin belli olması gerek. Ya da kalmam için bazı şeylerin net olması gerekli. Transfer teklifi alan futbolcunun gitme ihtimali vardır." sözlerini sarf etti. 

Gol krallığıyla ilgili gelen soruya ise yıldız futbolcu "Jahovic'in gol krallığında daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Kendisini çok da beğeniyorum. Gomis de iyi ama Jahovic daha önde!" ifadelerini kullandı. 

(Milliyet)


 


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