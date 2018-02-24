Burak Yılmaz Beşiktaş maçında yok



6 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ BİTTİ

Trabzonspor - Alanyaspor (Maç özeti)

Haber Merkezi

'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Fırtına, 1-0 geriye düştüğü maçta Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek 6 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, Burak Yılmaz ve Abdülkadir'den gelirken, Alanyaspor'un tek golü Emre Akbaba'dan geldi. Fırtına 6 maçlık galibiyet hasretini Aytemiz Alanyaspor karşısında bitirirken, kötü haber Burak Yılmaz'dan geldi.Burak Yılmaz Alanyaspor maçında 90+5. dakikada gördüğü sarı kartla, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü. Tecrübeli yıldız, zorlu maçta takımını yalnız bırakacak.