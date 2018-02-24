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Burak Yılmaz Beşiktaş maçında yok

Trabzonspor'da sarı kart gören Burak Yılmaz, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü

24 Şubat 2018, Cumartesi 21:40
Burak Yılmaz Beşiktaş maçında yok
TrabzonsporSpor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Fırtına, 1-0 geriye düştüğü maçta Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek 6 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.


6 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ BİTTİ


Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, Burak Yılmaz ve Abdülkadir'den gelirken, Alanyaspor'un tek golü Emre Akbaba'dan geldi. Fırtına 6 maçlık galibiyet hasretini Aytemiz Alanyaspor karşısında bitirirken, kötü haber Burak Yılmaz'dan geldi.

Burak Yılmaz Alanyaspor maçında 90+5. dakikada gördüğü sarı kartla, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü. Tecrübeli yıldız, zorlu maçta takımını yalnız bırakacak.

Trabzonspor - Alanyaspor (Maç özeti)Trabzonspor - Alanyaspor (Maç özeti)


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