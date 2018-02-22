Burak Yılmaz'da son dakika!

BURAK YILMAZ'IN SAĞLIK DURUMU

Erdinç Şahin

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına kapalı yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan’un katılmadığı,kondisyon salonunda çalıştığı bildirildi.Bordo-Mavili futbolcuların, antrenmanda beşe iki top kapma ve şut çalışması gerçekleştirdiği, son bölümde ise taktik çalışması yaptığı kaydedildi.’da kasıklarındaki sakatlığının ardından 2 hafta sonramaçıyla sahalara dönen Burak Yılmaz, bugün de çalışmaya katılmadı.maçının hazırlıklarına salı günü başlayan Karadeniz ekibinde, 3 gündür antrenmanlarda yer almayan golcü futbolcu, kondisyon salonunda çalışmalarını sürdürüyor.Bordo-mavili takımın antrenmanında ayağına darbe alan Abdülkadir Ömür’ün çalışmayı yarıda bıraktığı ancak genç futbolcunun durumunun ciddi gözükmediği öğrenildi.Ligin son 6 haftasında kazanamayan Trabzonspor’da kulüp başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyelerinin de antrenmanı izleyerek, bordo-mavili takıma moral verdikleri bildirildi.AA