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Burak Yılmaz'da son dakika!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Burak Yılmaz'da son dakika!
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına kapalı yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş ve Abdurrahim Dursun’un katılmadığı, Burak Yılmaz’ın kondisyon salonunda çalıştığı bildirildi.

Bordo-Mavili futbolcuların, antrenmanda beşe iki top kapma ve şut çalışması gerçekleştirdiği, son bölümde ise taktik çalışması yaptığı kaydedildi.
 

BURAK YILMAZ'IN SAĞLIK DURUMU


Trabzonspor’da kasıklarındaki sakatlığının ardından 2 hafta sonra Medipol Başakşehir maçıyla sahalara dönen Burak Yılmaz, bugün de çalışmaya katılmadı.

Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına salı günü başlayan Karadeniz ekibinde, 3 gündür antrenmanlarda yer almayan golcü futbolcu, kondisyon salonunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bordo-mavili takımın antrenmanında ayağına darbe alan Abdülkadir Ömür’ün çalışmayı yarıda bıraktığı ancak genç futbolcunun durumunun ciddi gözükmediği öğrenildi.

Ligin son 6 haftasında kazanamayan Trabzonspor’da kulüp başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyelerinin de antrenmanı izleyerek, bordo-mavili takıma moral verdikleri bildirildi.

AA


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