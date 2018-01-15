Burak Yılmaz'dan Beşiktaş beğenisi

Erdinç Şahin

Trabzonspor ve Milli Takım'ın forveti, bugün'ın açıkladığı yeni iletişim kampanyası ""ın reklam videosunu beğendi.sosyal medya hesabı instagram üzerinde bir arkadaşının paylaşımını beğenmesi, "mesaj mı gönderiyor?" sorusunu akıllara getirdi.Bilindiği üzererekor bedellle Everton'a gönderen Beşiktaş, golcü oyuncunun yerine transfer yapacağını açıklamıştı.Burak, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında transfer teklifi aldığını ve takımdan ayrılabileceğini ifade etmişti.