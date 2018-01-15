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Burak Yılmaz'dan Beşiktaş beğenisi

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın yeni iletişim kampanyasının reklam videosunu beğendi.

Burak Yılmaz'dan Beşiktaş beğenisi
Trabzonspor ve Milli Takım'ın forveti Burak Yılmaz, bugün Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıkladığı yeni iletişim kampanyası "Come To Beşiktaş"ın reklam videosunu beğendi.

Burak'ın sosyal medya hesabı instagram üzerinde bir arkadaşının paylaşımını beğenmesi, "Beşiktaş'a mesaj mı gönderiyor?" sorusunu akıllara getirdi.



Bilindiği üzere Cenk Tosun'u rekor bedellle Everton'a gönderen Beşiktaş, golcü oyuncunun yerine transfer yapacağını açıklamıştı.

Burak, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında transfer teklifi aldığını ve takımdan ayrılabileceğini ifade etmişti.


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