Burak Yılmaz'dan büyük itiraf!

Erdinç Şahin

formasıyla bu sezon attığı 17 golle ligin ve takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunan, sakatlığı nedeniyle de en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanankulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu.Burak, bazı başarı ve mutlulukları yaşadığı Trabzonspor'un formasını yeniden giydiği için mutlu olduğunu belirterek, "Burada oynarken hem nostaljiyi yaşıyorum, hem eski takım arkadaşlarımı ve başarılarımızı hatırlıyorum, hem de yeni başarılar için emek sarf ediyorum. Trabzonspor benim için çok kutsal bir yer. Forması da kutsal. Bunu zaten ben hem taraftarımıza, hem de camiamıza hissettirdiğimi düşünüyorum. Tekrar Trabzonspor'da olmak benim için çok özel, o yüzden çok mutluyum" diye konuştu.'un ligde iddialı konumda olduğunu ifade eden, şöyle devam etti: "Sezona da aslında iyi başlamıştık; ancak sonrasında büyük kırılmalarımız, dalgalanmalarımız oldu. Eğer o kötü dalgalanmayı yaşamamış olsaydık şu anda çok daha farklı bir yerde olabilirdik. Ama ben buna rağmen tekrardan geri dönüş yaptığımız için çok mutluyum. Takımımız ligde iddialı konumdadır."32 yaşındaki forvet oyuncusu, ligin ikinci yarısının çok zor geçeceğini de ifade ederek bu konuda şunları söyledi: "Sezonun ikinci devresi her zaman çok daha zor olur. Şampiyonluk yarışı çetin geçer. Alttaki takımlar düşmemek için, şampiyonluğa oynayan takımlar da zirve için telafisi olmayan maçlar oynar. Ben bu durumu daha evvel defalarca yaşamış bir oyuncu olarak ikinci devrenin çok zor geçeceğini düşünüyorum. Ancak kadro yapımızla, taraftarımızla ve futbol şehrimizle bunu kaldırabilecek durumdayız. İyi bir yere gelebileceğimizi düşünüyorum."sayesinde bu günlere geldiğini kaydeden Burak, şunları söyledi: "Beni ben yapan Trabzonspor'dur. İlk Trabzonspor döneminde yakaladığım başarılardan sonra hayatımda birçok şey kazandım. O yüzden beni ben yapanın Trabzonspor olduğunu çok iyi biliyorum. Bu formayı her giyişimde Allah'a şükrediyorum. Çünkü bu forma sayesinde ben bu günlere geldim. Ben Trabzonspor'a, Trabzonspor da bana çok şeyler katmıştır ama bu forma benim için çok özeldir. Özel ya da resmi maç ayırmaksızın formayı her giydiğimde büyük heyecan duyuyorum. O yüzden her maça ilk maçım gibi heyecanlı ve mutlu çıkıyorum."