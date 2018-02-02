Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Burak Yılmaz'dan büyük itiraf!

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, bordo-mavili takımdaki ilk döneminde yakaladığı başarılardan sonra hayatında birçok şey kazandığını belirterek, "O yüzden beni ben yapanın Trabzonspor olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü bu forma sayesinde ben bu günlere geldim" dedi.
 

Burak Yılmaz'dan büyük itiraf!
Trabzonspor formasıyla bu sezon attığı 17 golle ligin ve takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunan, sakatlığı nedeniyle de en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Burak Yılmaz, kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu.

Burak, bazı başarı ve mutlulukları yaşadığı Trabzonspor'un formasını yeniden giydiği için mutlu olduğunu belirterek, "Burada oynarken hem nostaljiyi yaşıyorum, hem eski takım arkadaşlarımı ve başarılarımızı hatırlıyorum, hem de yeni başarılar için emek sarf ediyorum. Trabzonspor benim için çok kutsal bir yer. Forması da kutsal. Bunu zaten ben hem taraftarımıza, hem de camiamıza hissettirdiğimi düşünüyorum. Tekrar Trabzonspor'da olmak benim için çok özel, o yüzden çok mutluyum" diye konuştu.
 

"LİGDE İDDİALI KONUMDAYIZ"


Trabzonspor'un ligde iddialı konumda olduğunu ifade eden Burak Yılmaz, şöyle devam etti: "Sezona da aslında iyi başlamıştık; ancak sonrasında büyük kırılmalarımız, dalgalanmalarımız oldu. Eğer o kötü dalgalanmayı yaşamamış olsaydık şu anda çok daha farklı bir yerde olabilirdik. Ama ben buna rağmen tekrardan geri dönüş yaptığımız için çok mutluyum. Takımımız ligde iddialı konumdadır."
 

"İKİNCİ DEVRE ÇOK ZOR GEÇECEK"


32 yaşındaki forvet oyuncusu, ligin ikinci yarısının çok zor geçeceğini de ifade ederek bu konuda şunları söyledi: "Sezonun ikinci devresi her zaman çok daha zor olur. Şampiyonluk yarışı çetin geçer. Alttaki takımlar düşmemek için, şampiyonluğa oynayan takımlar da zirve için telafisi olmayan maçlar oynar. Ben bu durumu daha evvel defalarca yaşamış bir oyuncu olarak ikinci devrenin çok zor geçeceğini düşünüyorum. Ancak kadro yapımızla, taraftarımızla ve futbol şehrimizle bunu kaldırabilecek durumdayız.  İyi bir yere gelebileceğimizi düşünüyorum."
 

"TRABZONSPOR SAYESİNDE BUGÜNLERE GELDİM"


Trabzonspor sayesinde bu günlere geldiğini kaydeden Burak, şunları söyledi: "Beni ben yapan Trabzonspor'dur. İlk Trabzonspor döneminde yakaladığım başarılardan sonra hayatımda birçok şey kazandım. O yüzden beni ben yapanın Trabzonspor olduğunu çok iyi biliyorum. Bu formayı her giyişimde Allah'a şükrediyorum. Çünkü bu forma sayesinde ben bu günlere geldim. Ben Trabzonspor'a, Trabzonspor da bana çok şeyler katmıştır ama bu forma benim için çok özeldir. Özel ya da resmi maç ayırmaksızın formayı her giydiğimde büyük heyecan duyuyorum. O yüzden her maça ilk maçım gibi heyecanlı ve mutlu çıkıyorum."


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

‘Asla o takıma gitmem’ dedi, imzayı attı!

‘Asla o takıma gitmem’ dedi, imzayı attı!
Galatasaray, Yenişehir’deki saldırıyı kınadı

Galatasaray, Yenişehir’deki saldırıyı kınadı
Jeremain Lens'ten 4 milyonluk gece turu!

Jeremain Lens'ten 4 milyonluk gece turu!

Futbolcuya tekme atan hakeme 3 ay ceza!

Futbolcuya tekme atan hakeme 3 ay ceza!
Galatasaraylı Yuto Nagatomo'nun menajerinden flaş sözler

Galatasaraylı Yuto Nagatomo'nun menajerinden flaş sözler
Beşiktaş'ta Vagner Love fırtınası

Beşiktaş'ta Vagner Love fırtınası
Galatasaray'da transfer şoku! Evrak krizi...

Galatasaray'da transfer şoku! Evrak krizi...
Ozan Tufan için İngiltere'den umut ışığı

Ozan Tufan için İngiltere'den umut ışığı
Badou Ndiaye muradına erdi ama...

Badou Ndiaye muradına erdi ama...
Fenerbahçe'nin yeni stoperi Josef de Souza

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Josef de Souza
Taraftarın ‘Mehmetçik selamı’ 15 bin TL ile cezalandırıldı

Taraftarın ‘Mehmetçik selamı’ 15 bin TL ile cezalandırıldı