Burak Yılmaz’dan iyi haber

Trabzonspor
'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Atiker Konyaspor
ile yapılan müsabakada kasığında oluşan ağrılar nedeniyle hastanede kontrolden geçirildi.
FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK
Kasığında yırtık olma şüphesiyle MR’ı çekilen yıldız oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu akşam takımla birlikte Fenerbahçe
maçı hazırlıklarına başlayacak olan Burak, maçta ilk 11’deki yerini alması bekleniyor.
FENERBAHÇE'Yİ BOŞ GEÇMİYOR
Süper Lig'e Trabzonspor formasıyla dönüş yapan Burak Yılmaz, gol krallığı tahtına oturdu. Hafta sonu ezeli rakibi Fenerbahçe
ile oynayacağı maçta bordo-mavililerin gol umudu olan Burak Yılmaz'ın, sarı-lacivertli takıma karşı 6 golü bulunuyor.
Erdinç Şahin