Burak Yılmaz’dan iyi haber

FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK

FENERBAHÇE'Yİ BOŞ GEÇMİYOR

Erdinç Şahin

'un golcü oyuncusuile yapılan müsabakada kasığında oluşan ağrılar nedeniyle hastanede kontrolden geçirildi.Kasığında yırtık olma şüphesiyle MR’ı çekilen yıldız oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.Bu akşam takımla birliktemaçı hazırlıklarına başlayacak olan Burak, maçta ilk 11’deki yerini alması bekleniyor.Süper Lig'e Trabzonspor formasıyla dönüş yapan Burak Yılmaz, gol krallığı tahtına oturdu. Hafta sonu ezeli rakibiile oynayacağı maçta bordo-mavililerin gol umudu olan Burak Yılmaz'ın, sarı-lacivertli takıma karşı 6 golü bulunuyor.