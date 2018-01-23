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Burak Yılmaz’dan iyi haber

Trabzonsporlu Burak Yılmaz’ın çekilen MR sonucuna göre Fenerbahçe maçında oynamasına engel bir durum olmadığı öğrenildi.

Burak Yılmaz’dan iyi haber
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Atiker Konyaspor ile yapılan müsabakada kasığında oluşan ağrılar nedeniyle hastanede kontrolden geçirildi.
 

FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK


Kasığında yırtık olma şüphesiyle MR’ı çekilen yıldız oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu akşam takımla birlikte Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacak olan Burak, maçta ilk 11’deki yerini alması bekleniyor.
 

FENERBAHÇE'Yİ BOŞ GEÇMİYOR


Süper Lig'e Trabzonspor formasıyla dönüş yapan Burak Yılmaz, gol krallığı tahtına oturdu. Hafta sonu ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı maçta bordo-mavililerin gol umudu olan Burak Yılmaz'ın, sarı-lacivertli takıma karşı 6 golü bulunuyor. 



 


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