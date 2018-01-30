Burak Yılmaz’ın büyük fedakarlığı

"DİNLENMELİSİN"

SAKATLIĞINA RAĞMEN GOLLERE DEVAM ETTİ

Erdinç Şahin

’un golcü oyuncusumaçına büyük bir fedakarlık yaparak çıktı. Kasıklarında artan ağrıları nedeniyle dinlenmesi gereken golcü oyuncu zorlu müsabakada forma giyerek takımına puan kazandırdı.Sezon başından beri kasıklarında ve adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle bir çok maçta sakat oynayan golcü oyuncumaçında da futbol kariyerini riske atarak oynadı. Sağlık ekibinin ‘dinlemelisin’ önerisine olumsuz yanıt vererek Fenerbahçe maçında olduğu gibi bir çok maçta forma giyerek takımına puanlar kazandıran’ın bu fedakarlığı gönülleri fethetti.maçında kasıklarında artan ağrıları nedeniylemaçı öncesi dinlendirilen ve kendi özel hocasıyla çalışan Burak Yılmaz, takımla birlikte bir antrenmana çıkarak zorlu müsabakaya çıktı. Fenerbahçe maçında takımı yalnız bırakmak istemeyen golcü oyuncu attığı golle takımına puan kazandırmaya devam etti.Bu sezon başındada büyük fedakarlık yaparak oynayan, ancak ağrılarına daha fazla dayanamadığı için izin alarak kamptan ayrılan Burak Yılmaz, ağrılarla oynamayıda sürdürdü.Süper Lig’de oynanan 19 maçın 16’nda forma giyen oyuncu sakatlığı nedeniylemaçlarında görev yapamadı. Forma giydiği 16 maçın 11’nde 17 gol atarak gol krallığı yarışında ilk sırada yer aldı.Bordo-mavili takımın kazandığı 31 puanın 20'nde imzası bulunan Burak Yılmaz'ı gol krallığı yarışında ise 15 golle Galatasaray’dan, Gomis ve Göztepe’den 14 gollü Jahovic takip etti.