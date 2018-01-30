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Burak Yılmaz’ın büyük fedakarlığı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, doktorların 'dinlenmelisin' önerisine rağmen Fenerbahçe maçında forma giydi ve golünü atarak takımına katkı sağladı.

Burak Yılmaz’ın büyük fedakarlığı
Trabzonspor’un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçına büyük bir fedakarlık yaparak çıktı. Kasıklarında artan ağrıları nedeniyle dinlenmesi gereken golcü oyuncu zorlu müsabakada forma giyerek takımına puan kazandırdı.
 

"DİNLENMELİSİN"


Sezon başından beri kasıklarında ve adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle bir çok maçta sakat oynayan golcü oyuncu Fenerbahçe maçında da futbol kariyerini riske atarak oynadı. Sağlık ekibinin ‘dinlemelisin’ önerisine olumsuz yanıt vererek Fenerbahçe maçında olduğu gibi bir çok maçta forma giyerek takımına puanlar kazandıran Burak Yılmaz’ın bu fedakarlığı gönülleri fethetti.

A.Konyaspor maçında kasıklarında artan ağrıları nedeniyle Fenerbahçe maçı öncesi dinlendirilen ve kendi özel hocasıyla çalışan Burak Yılmaz, takımla birlikte bir antrenmana çıkarak zorlu müsabakaya çıktı. Fenerbahçe maçında takımı yalnız bırakmak istemeyen golcü oyuncu attığı golle takımına puan kazandırmaya devam etti.
 

SAKATLIĞINA RAĞMEN GOLLERE DEVAM ETTİ


Bu sezon başında A Milli Futbol Takımımızda da büyük fedakarlık yaparak oynayan, ancak ağrılarına daha fazla dayanamadığı için izin alarak kamptan ayrılan Burak Yılmaz, ağrılarla oynamayı Trabzonspor’da da sürdürdü.

Süper Lig’de oynanan 19 maçın 16’nda forma giyen oyuncu sakatlığı nedeniyle Göztepe, Galatasaray ve Kayserispor maçlarında görev yapamadı. Forma giydiği 16 maçın 11’nde 17 gol atarak gol krallığı yarışında ilk sırada yer aldı.

Bordo-mavili takımın kazandığı 31 puanın 20'nde imzası bulunan Burak Yılmaz'ı gol krallığı yarışında ise 15 golle Galatasaray’dan, Gomis ve Göztepe’den 14 gollü Jahovic takip etti.


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