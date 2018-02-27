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Burak Yılmaz'ın prensesleri

Trabzonsporlu Burak Yılmaz, pazar gününü kızları Nazlı ve Derin’e ayırdı. Futbolcu, iki kızıyla Zorlu Center’daydı

27 Şubat 2018, Salı 08:42
Burak Yılmaz'ın prensesleri
Çocuk mağazalarını dolaşıp alışveriş yapan Burak Yılmaz, “İzin günümde soluğu prenseslerimin yanında aldım” dedi.

Burak Yılmaz'ın eşi İstem Yılmaz, geçen yıl şiddet gördüğü iddiasıyla futbolcuya boşanma davası açmış, 10 milyon lira da tazminat talep etmişti. Burak Yılmaz bunun üzerine karşı dava açarak çocuklarının velayetini istemişti.



Burak Yılmaz ve eşi İstem Yılmaz, yaz aylarında her ne kadar bu durumun üstesinden gelmeyi deneyip, mutluluk pozları verdiyse de  başarılı olamadı. Çift şimdi yine boşanma aşamasında.

Çin&#39;in Beijing Guoan takımında forma giyen, yeni sezonda Trabzonspor&#39;la döneceği konuşulan <strong>Burak Yılmaz</strong>, dün öğle saatlerinde eşi <strong>İstem Yılmaz </strong>ve iki kızıyla denize açıldı.


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