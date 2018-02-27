Burak Yılmaz'ın prensesleri

İstem-Burak Yılmaz çifti evlilik krizini aştı!

Trabzonspor, Burak Yılmaz ile kazanıyor

Elif Bayram

Çocuk mağazalarını dolaşıp alışveriş yapan, “İzin günümde soluğu prenseslerimin yanında aldım” dedi.geçen yıl şiddet gördüğü iddiasıyla futbolcuya boşanma davası açmış, 10 milyon lira da tazminat talep etmişti. Burak Yılmaz bunun üzerine karşı dava açarak çocuklarının velayetini istemişti.ve eşiyaz aylarında her ne kadar bu durumun üstesinden gelmeyi deneyip, mutluluk pozları verdiyse de başarılı olamadı. Çift şimdi yine boşanma aşamasında.