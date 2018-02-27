Burak Yılmaz'ın prensesleri

Çocuk mağazalarını dolaşıp alışveriş yapan Burak Yılmaz
, “İzin günümde soluğu prenseslerimin yanında aldım” dedi.
Burak Yılmaz'ın eşi İstem Yılmaz,
geçen yıl şiddet gördüğü iddiasıyla futbolcuya boşanma davası açmış, 10 milyon lira da tazminat talep etmişti. Burak Yılmaz bunun üzerine karşı dava açarak çocuklarının velayetini istemişti.
Burak Yılmaz
ve eşi İstem Yılmaz,
yaz aylarında her ne kadar bu durumun üstesinden gelmeyi deneyip, mutluluk pozları verdiyse de başarılı olamadı. Çift şimdi yine boşanma aşamasında.
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