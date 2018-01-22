Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Burak Yılmaz krizinin perde arkası!

Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz hafta yaptığı, "Kalmam için bazı şeylerin net olması gerekli" açıklamasının ardında yatan sebep ortaya çıktı.

Burak Yılmaz krizinin perde arkası!
Konyaspor maçının ardından Süper Lig'deki gol sayısını 16'ya çıkan Burak Yılmaz'ın sıkıntısı ortaya çıktı. Trabzonspor'un Las Palmas'ta kadro dışı bırakılan Loic Remy'nin transferi için temas kurması milli futbolcuyu küplere bindirdi. 

Burak Yılmaz'ın bu gelişme üzerine, "Remy gelecekse ben giderim. Zaten transfer teklifleri var. Bu transferi yapacak bütçe varsa, önce maaşlarımız ödensin" diyerek yönetime rest çektiği ifade edildi.
 

"BAZI ŞEYLERİN NET OLMASI LAZIM"


Burak Yılmaz geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarla kafa karıştırmıştı. Yıldız oyuncu transfer söylentileri hakkında, "Transfer teklifi alan her oyuncunun gitme ihtimali vardır. Kalmam için bazı şeylerin net olması gerekli" açıklamalarında bulunmuştu.

32 yaşındaki futbolcu Konyaspor maçında 2 gol birden kaydederek takımının gol yükünü çeken isim oldu. Yıldız oyuncunun kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hürriyet


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Beşiktaş'ta yeni hedef Vagner Love

Beşiktaş'ta yeni hedef Vagner Love
Robinho ikna edildi! Bu akşam Türkiye’ye geliyor…

Robinho ikna edildi! Bu akşam Türkiye’ye geliyor…
Fatih Terim mecburen istifa edecek!

Fatih Terim mecburen istifa edecek!
Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz parayı buldu

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz parayı buldu
Beşiktaş'ın gözdesi Chicharito 46 milyon TL!

Beşiktaş'ın gözdesi Chicharito 46 milyon TL!
O dünyanın en seksi spor sunucusu; Jimena Sanchez

O dünyanın en seksi spor sunucusu; Jimena Sanchez
Beşiktaş taraftarını taşıyan otobüs maç dönüşü kaza yaptı

Beşiktaş taraftarını taşıyan otobüs maç dönüşü kaza yaptı
Galatasaray taraftarından Arda Turan’a yeni pankart

Galatasaray taraftarından Arda Turan’a yeni pankart
Haldun Üstünel, Galatasaray’a geri dönüyor!

Haldun Üstünel, Galatasaray’a geri dönüyor!
Mustafa Cengiz’den transferde Fatih Terim’e tam yetki!

Mustafa Cengiz’den transferde Fatih Terim’e tam yetki!
Orkan Çınar gündemi salladı!

Orkan Çınar gündemi salladı!