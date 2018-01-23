Burak Yılmaz tahta oturdu

GOLLERİNE DEVAM ETTİ

ÜST ÜSTE KRALLIK SEVİNCİ YAŞADI

YABANCILARIN KRALLIĞINA SON VERECEK

Erdinç Şahin

Süper Lig'de 18. haftanın geride kalmasıyla birlikte son 4 sezondur yabancı oyuncuların tekelinde olan gol krallığı tahtında nelerin olacağı merakla bekleniyor. Süper Lig'in yerli son kralı, 4 sezon sonra yeniden tahta oturdu.Trabzonspor'a 5 sezon sonra geri dönen Burak Yılmaz, Süper Lig'de Atiker Konyaspor karşısında attığı 2 golle, gol krallığı yarışında iddialı olduğunu gösterdi. 15 maçta 16 gol atarak, krallık koltuğuna yeniden oturan milli futbolcu, bordo-mavili takımın gol umudu olurken, yabancı oyuncuların tekeline giren gol krallığını geri almak için de büyük bir mücadele içinde olacak.Süper Lig'de sırasıylaveformaları altında gol krallığı sevinci yaşayan Burak Yılmaz, bordo-mavili takımda 33 golle, sarı-kırmızılı takımda ise 24 golle zirveye yerleşmişti. 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında iki kez üst üste gol kralı olan Burak Yılmaz, son 4 sezondur yabancı oyuncuların gol kralı olduğu Süper Lig'e, bordo-mavili forma altında yeniden damga vurarak sezon sonunda tahtı geri almayı planlıyor.Süper Lig'in son yerli gol kralı olan Burak Yılmaz'ın ardından 4 sezonda sırasıyla Sivasspor'dan Aatif Chahechouhe (17), Bursaspor'dan Jose Fernandao (22), Beşiktaş'tan Mario Gomez (26) ve Alanyaspor'dan Vagner Love (23) gol kralı olan yabancı isimler oldu.Ligde Atiker Konyaspor karşısında 2 gol atarak gol sayısını 16’ya yükselten 32 yaşındaki oyuncuyu, Göztepe'den Adis Jahovic ve Galatasaray'dan Gomis 14 golle takip ediyor.İHA