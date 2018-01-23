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Burak Yılmaz tahta oturdu

Süper Lig'e Trabzonspor formasıyla dönüş yapan Burak Yılmaz, gol krallığı tahtına oturdu. Hafta sonu ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı maçta bordo-mavililerin gol umudu olan Burak Yılmaz'ın, sarı-lacivertli takıma karşı 6 golü bulunuyor. 

Burak Yılmaz tahta oturdu
Süper Lig'de 18. haftanın geride kalmasıyla birlikte son 4 sezondur yabancı oyuncuların tekelinde olan gol krallığı tahtında nelerin olacağı merakla bekleniyor. Süper Lig'in yerli son kralı Burak Yılmaz, 4 sezon sonra yeniden tahta oturdu.
 

GOLLERİNE DEVAM ETTİ


Trabzonspor'a 5 sezon sonra geri dönen Burak Yılmaz, Süper Lig'de Atiker Konyaspor karşısında attığı 2 golle, gol krallığı yarışında iddialı olduğunu gösterdi. 15 maçta 16 gol atarak, krallık koltuğuna yeniden oturan milli futbolcu, bordo-mavili takımın gol umudu olurken, yabancı oyuncuların tekeline giren gol krallığını geri almak için de büyük bir mücadele içinde olacak.
 

ÜST ÜSTE KRALLIK SEVİNCİ YAŞADI


Süper Lig'de sırasıyla Trabzonspor ve Galatasaray formaları altında gol krallığı sevinci yaşayan Burak Yılmaz, bordo-mavili takımda 33 golle, sarı-kırmızılı takımda ise 24 golle zirveye yerleşmişti. 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında iki kez üst üste gol kralı olan Burak Yılmaz, son 4 sezondur yabancı oyuncuların gol kralı olduğu Süper Lig'e, bordo-mavili forma altında yeniden damga vurarak sezon sonunda tahtı geri almayı planlıyor.
 

YABANCILARIN KRALLIĞINA SON VERECEK


Süper Lig'in son yerli gol kralı olan Burak Yılmaz'ın ardından 4 sezonda sırasıyla Sivasspor'dan Aatif Chahechouhe (17), Bursaspor'dan Jose Fernandao (22), Beşiktaş'tan Mario Gomez (26) ve Alanyaspor'dan Vagner Love (23) gol kralı olan yabancı isimler oldu.

Ligde Atiker Konyaspor karşısında 2 gol atarak gol sayısını 16’ya yükselten 32 yaşındaki oyuncuyu, Göztepe'den Adis Jahovic ve Galatasaray'dan Gomis 14 golle takip ediyor.

İHA


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