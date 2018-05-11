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Buray Deli Divane şarkısına klip çekti

Türk pop müziğinin başarılı ismi Buray, “Sahiden” albümünün merakla beklenen son klibini “Deli Divane” şarkısına çekti

Buray Deli Divane şarkısına klip çekti
Sony Music etiketiyle yayınlanan ikinci albümü “Sahiden”in beşinci videosu olarak izleyiciyle buluşan klip, Buray’ın gündelik hayatıyla açılıyor. Ancak her şey bir anda cep telefonu ekranında gördüğü bir görüntüyle yön değiştiriyor.

Herkesten farklı duran, çok güzel bir kızın kendine baktığını gören Buray, kızın peşine düşüyor ve sokaklarda, parklarda, caddelerde onu arıyor. Kimi zaman hayranları yolunu kesiyor fotoğraf çektirmek için, kimi zaman ise adres soran, önüne çıkan, yolundan saptıran oluyor.


'O UZAYDAN BEN ALATURKA'


Sözleri Gözde Ançel, bestesi Buray ve Gözde Ançel imzası taşıyan şarkıda “O uzaydan ben alaturka” diyen Buray, Kadıköy ve Moda sokaklarında yaşanan bu koşuşturmanın sonunda ise sürpriz bir sonla karşılaşıyor.

Yönetmen koltuğunda Serdar Börcan’ın oturduğu klibin görüntü yönetmenliğini ise Eren Yıldız üstlendi. Stil danışmanlığını Büşra Yüksel’in yaptığı çalışmada, Hürrem Çıkıkçıoğlu’nun oyunculuğu ve dansları da ilgi çekiyor.

 


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